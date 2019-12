¿Quién fue el culpable del retraso de la reforma tributaria en Senado?

En medio de una confusión y argumentando un error de procedimiento, la plenaria del Senado se retrasó un día en el trámite del proyecto de ley de reforma tributaria, luego de que el martes tuviera que levantar la sesión y citar de nuevo para este miércoles.



El hecho se dio luego de que el senador por el Partido Conservador Efraín Cepeda, uno de los ponentes de la norma, terminara de explicar en qué consistían los artículos que se iban a discutir y a votar y cómo beneficiaban a la economía colombiana.

Concluida esta explicación, el presidente del Senado, Lidio García, pidió la atención de los senadores y les dijo que había cometido "un error de procedimiento al no declarar, a las cuatro horas, sesión permanente".



Según el reglamento del Congreso, las sesiones de las plenarias y comisiones de Senado y Cámara deben durar cuatro horas, a menos que se declare la sesión permanente, algo común en todas las citaciones a los congresistas.



"Si no se corrigió, si no se hizo, no se puede votar nada en absoluto", anunció García en la sesión de este martes, ante los consejos en voz alta de varios de sus colegas.



Dicho esto, García propuso levantar la sesión y retomar este miércoles con las explicaciones a favor y en contra de la reforma tributaria de los senadores Cepeda y Gustavo Bolívar, respectivamente.

#PlenariaSenado | Interviene el Presidente de la corporación y senador @Lidiosenado quien aclara lo ocurrido en la plenaria del día de ayer, al no haberse sometido a consideración de la plenaria sesión permanente antes de cumplirse las 4 horas reglamentarias. pic.twitter.com/70BHPo95mq — Senado Colombia (@SenadoGovCo) December 18, 2019

Al comienzo de la sesión de este miércoles, el presidente del Congreso nuevamente explicó que luego de las cuatro horas de sesión hay que declarar la permanencia ya que, de lo contrario, se estaría viciando el trámite del proyecto de ley.



"A todos se nos pasó. Muchas veces los colegas nos lo recuerdan y sometemos a consideración de la plenaria" la sesión permanente, dijo García.



Como haya sido, lo cierto es que, para expertos en temas del Congreso, se perdió un día en el trámite del proyecto que se habría podido utilizar para avanzar en la explicación de las ponencias que piden el archivo y la aprobación de la iniciativa.



Pero ¿de quién es la culpa que esto haya sucedido? El primer señalado es el Gobierno, en cabeza del Ministerio de Hacienda, el cual presentó el proyecto de ley y debe estar pendiente de su trámite en el Legislativo.



​Usualmente, los funcionarios de los ministerios que acompañan el trámite de proyectos de ley están adiestrados sobre cómo funciona el Congreso y de los puntos de los que se debe estar pendiente para atenderlos inmediatamente.

El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, hablando con varios senadores durante la discusión de la reforma tributaria, este miércoles. Foto: @SenadoGovCo

Para varios observadores, las alarmas deben estar encendidas tomando en cuenta que la mesa directiva del Senado está en cabeza del Partido Liberal, el cual ha manifestado su rechazo a la reforma tributaria.



Un segundo culpable se debe buscar en los partidos políticos que están a favor del proyecto de ley. Como lo dijo este miércoles el presidente del Congreso, "muchas veces los colegas nos lo recuerdan" y la plenaria procede a votar la sesión permanente.



No obstante, en este caso, al parecer, ninguno de los 63 senadores de las bancadas que han manifestado abiertamente que votarán a favor la reforma tributaria se percató de que habían pasado cuatro horas y que debía procederse a este paso.

Este miércoles, el pleno de la corporación comenzó la sesión votando algunas conciliaciones de otros proyectos de ley que están incluidas en el decreto que convocó a sesiones extras.



Y sobre la reforma tributaria, la oposición, en cabeza del senador por los 'verdes' Iván Marulanda aprovechó el error de este martes para volver a explicar los puntos nocivos del proyecto y reiterar los argumentos en contra del proyecto.



