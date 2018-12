Claves del proyecto que pone al hombre a demostrar paternidad

En la actualidad, la prueba de que un hombre es el padre de una criatura corre por cuenta de la madre, que tendrá que someterse a todo un proceso judicial para que este asuma su responsabilidad, lo que no siempre ocurre.

Pero esto podría cambiar con un proyecto de ley, de autoría de la bancada del Partido Conservador y aprobado en primer debate por la Comisión Primera del Senado.



La norma busca que se invierta la carga de la prueba, es decir que desde ahora no sea la madre la que tenga que demostrar la paternidad, como ocurre actualmente, sino que será el padre quien la deba desvirtuar o confirmar en los casos de hijos nacidos por fuera del matrimonio.

Para ello, según la iniciativa, el solo testimonio de la madre ante el notario, acerca de quién es el padre vinculará a este desde lo jurídico con todas sus obligaciones.



Si el padre considera que la madre miente y el menor registrado no es su hijo, tendría que probarlo, para lo cual dispondría de un plazo de 30 días.



Para demostrarlo, el supuesto padre deberá solicitar la prueba genética de ADN, que “será realizada por una entidad certificada y competente”.



“Mientras no se pruebe que no existe filiación, se presumirá padre quién aparezca en el registro civil del menor. Una vez se pruebe que no existe filiación con el menor, el funcionario del Estado Civil, con copia de la prueba, deberá en un término no mayor a 5 días hábiles modificar el acta de nacimiento”, dice el proyecto.



A pesar de que la iniciativa recibió el apoyo unánime de los partidos en la Comisión Primera, algunos congresistas expresaron reparos, por los inconvenientes que se pueden generar por casos de falsa denuncia y pidieron hacer ajustes para los próximos debates.



“El proyecto no contempla un mecanismo para evitar casos de falsa denuncia”, comentó la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia, quien no obstante apoyó la iniciativa.



En el mismo sentido se pronunció el senador liberal Luis Fernando Velasco, quien expresó que “se debe ajustar la norma para no que no se utilice” con otros fines.



El proyecto pasa ahora a manos de la Plenaria del Senado.



