‘Buscamos darles dignidad y empleo a los cuidadores’

Los congresistas Ángela Sánchez y José Daniel López explican los alcances del denominado proyecto de ley del cuidador, el cual, sin haberse radicado, ya ha causado discusión.

En esencia, ¿cuáles son las propuestas que trae el proyecto de ley que van a radicar sobre cuidadores?



Ángela Sánchez: Con este proyecto de ley deseamos visibilizar, promover la formación, el acceso laboral, el emprendimiento y la generación de ingreso a los cuidadores de personas con discapacidad. Por ejemplo, se crea el perfil ocupacional de cuidador de personas con discapacidad con enfoque de derechos humanos.



​José Daniel López: En materia de empleo, el proyecto otorga prioridad a los cuidadores de personas con discapacidad para acceder a posiciones que se puedan desarrollar desde el teletrabajo, lo cual permite conciliar el apoyo a personas con discapacidad y la generación de empleo. También establecemos una prevalencia para las personas cuidadoras, generalmente mujeres, en la contratación de personal de apoyo que ocasionalmente definen las EPS para personas con discapacidad.



Es decir, ¿que la EPS contrate a la misma cuidadora que ya viene apoyando a esa persona con discapacidad?



José Daniel López: Exacto. No tiene ningún sentido que en una familia quien es la cuidadora de un niño con discapacidad y conoce todos los requerimientos de la persona no sea contratada, sino que se recurra a alguien externo.



Ángela Sánchez: También se trabaja en la formación del cuidador de personas con discapacidad. El SENA en consulta con el Consejo Nacional de Discapacidad, estructurará y pondrá en funcionamiento un programa nacional de formación en materia de apoyo a personas con discapacidad.

Será un programa que deberá ser estructurado para ser tomado también de manera virtual y debe permitir la convalidación del conocimiento práctico con el que ya cuente el cuidador de personas con discapacidad.



Y al ser una labor de 24 horas al día los siete días de la semana, el 24 de julio de cada año se conmemorará el día nacional de solidaridad con quienes prestan apoyo personal a personas con discapacidad.



¿De dónde saldrán los recursos para esto?

Ángela Sánchez: Justamente dentro del proyecto de ley autoriza a las asambleas departamentales y a los concejales distritales y municipales para emitir una estampilla, la cual se llamará estampilla pro cuidador de personas con discapacidad, como recurso de obligatorio recaudo para los programas y estrategias a favor del cuidador de personas con discapacidad

La labor del cuidado esta llena de dificultades pero también de alegrías, de incertidumbre que se convierte en esperanza. Foto: Archivo particular

El artículo que tiene que ver con facilidades para empleo de los cuidadores, ¿no genera mayores costos para las empresas?



Jose Daniel López: De ninguna manera. Lo que se genera es prioridad para las personas cuidadoras en plazas de teletrabajo. Si algo hemos aprendido en esta pandemia, es que podemos ser productivos mediante el teletrabajo. Lo que hacemos es darle más fuerza al teletrabajo, que en algunas ocasiones baja los costos para las empresas.



Ángela Sánchez: Este perfil ocupacional que crea la ley no está generando ningún costo mayor a las empresas, por el contrario, busca optimizar los recursos y que den prelación a la contratación del cuidador de personas con discapacidad que cuente con la certificación del perfil ocupacional cuidador de personas con discapacidad.



Algunos aseguran que este proyecto ve a las personas con discapacidad como dependientes y no como personas autónomas que requieren apoyo, que ha sido una de las luchas de esta población. ¿Qué decir al respecto?



José Daniel López: Lo que buscamos no es incentivar el surgimiento de nuevos cuidadores, pero sí dignificar y darle oportunidades de visibilidad y de empleo a una población que cumple un papel muy importante, en la medida en la que constituye un apoyo, una herramienta para que las personas con discapacidad puedan ejercer su autonomía, puedan ejercer su libertad.

