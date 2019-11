¿De qué sirvió la sesión del Congreso que se realizó en el Cauca?

Hace dos semanas, la indignación era la protagonista en las plenarias del Senado y Cámara. Varios senadores y representantes, de diferentes partidos, exigían que el Congreso hiciera presencia en el Cauca ante las masacres ocurridas, especialmente contra los indígenas. Pero este martes, cuando estaban previstas esas sesiones, fueron más los ausentes que los presentes.



El Congreso realizó este martes una 'sesión especial' en Santander de Quilichao, Cauca, en la que fue nutrida la presencia de organizaciones indígenas, pero en la que los congresistas brillaron por su ausencia.

La Cámara de Representantes realizó una votación este lunes en la que ganaron, por un solo voto, los que se inclinaron por no asistir a la cita argumentando falta de garantías de seguridad por parte del Gobierno.

Y el presidente de esa corporación, Carlos Cuenca, dijo que "no hay presupuesto" para financiar el viaje, especialmente los tiquetes aéreos de los 170 representantes a la Cámara.



Finalmente fueron unos 17 representantes, especialmente de los movimientos políticos de oposición y de otras colectividades como el Partido Liberal.

En #PlenariaCámara ha sido negada proposición que buscaba que la @CamaraColombia sesionara en Santander de Quilichao el día de mañana. — Cámara de Representantes de Colombia (@CamaraColombia) November 18, 2019

Por los lados del Senado, la situación no fue muy diferente. El senador por el Polo y segundo vicepresidente de la corporación, Alexánder López, dijo en la sesión del lunes que el Gobierno Nacional había dicho que "no había garantías de seguridad" para sesionar en el Cauca.



"¿Por qué el nuevo ministro de Defensa y el presidente Iván Duque no quieren que el Senado y la Cámara escuchen a los habitantes del Cauca en esta situación de violencia tan grave?", se preguntó el senador de izquierda en un video que puso en su cuenta de Twitter sobre el tema.

Llegamos a Santander de Quilichao, esperando escuchar a las comunidades indígenas y acompañarlos en la defensa de su territorio. En minutos iniciará la transmisión de la plenaria. #CongresoEnCauca pic.twitter.com/UskHrHFzxA — Antonio Sanguino Senador 👍🏼 (@AntonioSanguino) November 19, 2019

Ante estos hechos, un puñado de congresistas (unos 17 representantes a la Cámara y al menos 27 senadores) se decidieron a escuchar los reclamos de las comunidades del Cauca, relacionados, especialmente, con los problemas de orden público que hay en la zona. Una cifra baja si se toma en cuenta que el Congreso lo conforman 280 legisladores.



La sesión fue presidida por Alexánder López, segundo vicepresidente del Senado, y María José Pizarro, segunda vicepresidenta de la Cámara. Y quien ofició como secretaria fue la senadora por los 'verdes' Angélica Lozano.



Los ministros del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, y de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, también se excusaron de asistir a la sesión y a nombre del Gobierno fue el alto comisionado de Paz, Miguel Ceballos.



El funcionario dijo en la sesión de este martes que el Gobierno viene "apoyando varios proyectos productivos" en el Cauca y que también se busca la unión de "familias y comunidades para la sustitución de cultivos”.



"La Unidad Nacional de Protección (UNP) tiene varios esquemas de seguridad colectiva y ha venido acompañando a la guardia indígena. Todavía hace falta mucho para que se cumpla, pero se han venido haciendo esfuerzos para que tengan un apoyo importante", dijo Ceballos sobre el tema de seguridad.



Sin embargo, las comunidades indígenas caucanas se quedaron esperando a las mayorías de los partidos políticos grandes que deciden en el Capitolio, en Bogotá, pero que, al menos por lo visto este martes, temieron por sus vidas si iban a ese departamento.



