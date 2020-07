‘No cualquier trino es propaganda electoral’: Presidente del CNE

Una polémica se abrió esta semana tras la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de catalogar los mensajes con contenido político difundidos por las redes sociales como propaganda electoral.



Esto significa que si un político, en una época que no está autorizado para hacer propaganda electoral, publica un mensaje en sus redes sociales que tenga esta connotación podría ser sancionado con multas que llegan hasta los 130 millones de pesos.



La determinación busca incluir estas herramientas digitales en los medios a través de los cuales los candidatos a las elecciones promocionan sus campañas.

Sin embargo, algunos sectores consideran que no es tan sencillo diferenciar una posición política de una propuesta electoral, ante lo cual la controversia quedó abierta.



EL TIEMPO habló con el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Hernán Penagos, quien explicó los alcances de la decisión del tribunal y afirmó, entre otras cosas, que cada caso “es especial”.



“La propaganda electoral tiene unas características muy concretas y por tanto no puede decirse que cualquier trino lo es”, afirmó.



¿Cómo es la decisión que tomó el Consejo Nacional Electoral (CNE) y que tiene que ver con la propaganda electoral y las redes sociales?

Básicamente lo que dispuso el pleno del CNE es que la difusión de mensajes con contenido político, a través de las redes sociales, sí puede catalogarse como propaganda electoral. En tal sentido, los plazos para esas difusiones deben llevarse a cabo en los dos meses anteriores a la fecha electoral, conforme a lo que indica la Ley 1475 de 2011.

¿En qué se basó el Consejo Electoral para adoptar esta decisión?

En principio, en que la ley señala que la propaganda electoral es toda forma de publicidad realizada con el fin de obtener el voto ciudadano a cualquier cargo de elección popular. Es evidente que actualmente gran parte de la publicidad política se lleva a cabo a través de las redes sociales y, en tal sentido, el Consejo Nacional Electoral debe regularla.



¿Esta decisión significa que los políticos solamente podrán usar las redes sociales en los periodos autorizados para realizar campaña?

Históricamente, el Consejo Nacional Electoral venía señalando que la publicidad política extemporánea en redes no daba lugar a sanción alguna. Con esta nueva postura, lo que se señala es que la propaganda electoral en redes sociales debe hacerse dentro de los términos que la ley señala. Eso es muy diferente a decir que un político no puede usar las redes sociales.



¿Cómo se analizarán, por ejemplo, los mensajes políticos que ponen en sus redes sociales los potenciales candidatos presidenciales a las elecciones de 2022?

Cada caso es especial. No es fácil hacer apreciaciones generales. En estos momentos, por ejemplo, no estamos en fechas electorales y por tanto no es razonable hablar de propaganda electoral de alguien.

¿Cualquier trino de un político en época no electoral podría considerarse una violación a esta decisión?

No, para nada. La propaganda electoral tiene unas características muy concretas y por tanto no puede decirse que cualquier trino lo es.



¿Qué sanciones tendrían quienes incumplan esta disposición?

Las sanciones corresponden a multas que van desde los 13 hasta los 130 millones de pesos, aproximadamente.



