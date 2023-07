El senador Humberto de la Calle defendió la resolución en la que el presidente Gustavo Petro ordena a sus funcionarios el desescalamiento del lenguaje frente al Eln en el marco del cese al fuego.



“La orden de Petro a la administración de desescalar el lenguaje contra el Eln tiene lógica en un proceso de negociación. Algunos se molestan pero es un paso normal que no implica aplaudir el delitos”, dijo el congresista, que recordó que “la estrella polar es la reconciliación.



No obstante, de inmediato, De la Calle le llamó la atención al primer mandatario por no moderar su lenguaje con aquellos que no son afines a los proyectos del Gobierno: “Lo que no me cuadra es que personas sin armas que se oponen a reformas sean descalificadas por Petro”.



En ese sentido, recapituló algunos de los cometarios que supuestamente ha lanzado el primer mandatario, “descendientes de esclavistas, esbirros de la oligarquía, guardianes de intereses oscuros”, y dijo que esa decisión terminaría siendo un “privilegio para el Eln”.



Como parte de ese llamado de atención, Humberto de la Calle aseveró que los mensajes del presidente “pone una amenaza en la sien del Congreso”. Sobre todo cuestionó la idea de que si el Legislativo “no aprueba reformas será responsable de nuevas violencias”.

Por último, cuestionó los pocos pronunciamientos hechos por la Cámara y el Senado frente al tema. “Me sorprende el silencio del Congreso como institución, como un todo. Gobierno y oposición en el Congreso debemos exigir respeto por el derecho y el deber de deliberar”, concluyó el senador.

La resolución en cuestión

El Gobierno dio a conocer a través de una resolución, la 194 del 8 de julio, las nuevas directrices para los diálogos con el Eln. En estas, el Ejecutivo reitera la agenda que fue acordada en México el 10 de marzo, y que incluye las discusiones frente a “la participación de la sociedad civil en la construcción de paz, democracia para la paz, transformaciones para la paz, víctimas, fin del conflicto y plan general de ejecución de los acuerdos suscritos”. También reiteró el carácter político del Eln.



Uno de los elementos nuevos de este documento es la exigencia del “lenguaje respetuoso”. “Las partes acordaron que usarán entre sí un lenguaje respetuoso”, dice la resolución, que a renglón seguido “ordena a las autoridades del Gobierno a que en el marco del cese al fuego tengan en cuenta que las partes actuarán bajo el marco de un proceso de paz y usarán lenguaje de desescalamiento del conflicto armado”.