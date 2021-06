¿Quién es Alarcón? El directivo de Fecode abre posible candidatura

Nelson Alarcón, directivo de Fecode, se refirió sobre su posible candidatura y aspiración política, aunque mencionó que cualquier persona tiene el derecho de hacerlo.



(Le puede interesar: ¿Se podrían suspender las movilizaciones tras reunión con CIDH?)

"Yo fui elegido por voto de nuestros maestros. Somos 15 integrantes de nuestro comité ejecutivo que representamos a los maestros y maestras de Colombia. Todos podemos ser candidatos y ojalá muchos puedan estar en esos escenarios, hablamos de cambiar el Congreso de la República en el 2022. El Gobierno no da soluciones a los problemas y no da oportunidades", aseveró en entrevista en Caracol Radio.



(Noticia de contexto: ¿Por qué un sector del Comité del Paro apunta a elecciones de 2022?)

Eso será en escenarios diferentes y hay que mirarlo, la gran tarea es con el marco del paro nacional y que realmente se siente el Gobierno con los diferentes sectores FACEBOOK

TWITTER

El líder sindical también indicó “qué impide a cualquier ciudadano ser candidato, el artículo 40 lo dice, hay que transformar el Congreso. Eso será en escenarios diferentes y hay que mirarlo, la gran tarea es con el marco del paro nacional y que realmente se siente el Gobierno con los diferentes sectores".



Alarcón, quien además es integrante del Comité Nacional del Paro, también habló sobre la polémica de su video en el que menciona que estas manifestaciones buscan bajar del poder al Centro Democrático en 2022, así como que Fecode no es vocero de los jóvenes.



(Además lea: Gobierno pide a CIDH tener en cuenta video del vocero de Fecode)



"Se volvió un delito hablar de democracia, ha sido un problema en nuestro país. Pensé que era un país democrático. No es dañino, hoy somos actores y sujetos políticos, hoy nosotros no somos los voceros. Todos los actores. Hoy es bueno hablar de democracia y política, no poliquetería. Han comprado con pechugas y tamales a 40 mil, carrusel de contratación, Saludcoop, Hidroituango... Todo eso es poliquetería y hay que combatirlo. Esto se combate con buenas políticas", puntualizó en la cadena radial.

🔴 Este jueves se conoció un video en el que Nelson Alarcón, ejecutivo de la Federación Colombiana de Educadores (Fecode), habla con varias personas. En él se refiere a "tácticas" para "llegar con miras al 2022 y más allá".



Acá le mostramos ↓ pic.twitter.com/91OUF8y110 — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) June 10, 2021

(Si nos lee desde la app de EL TIEMPO, vea aquí el contenido)



"Hoy hay más de 50 candidatos presidenciales. A nadie le estamos haciendo campaña. Le hacemos campaña a que el país se transforme. No tengo jefe político, soy un actor político", recalcó el expresidente y ahora tesorero de Fecode.

Su recorrido sindical

Alarcón es Magister en Gestión de la Tecnología Educativa de la Universidad de Santander, docente en el sector público desde hace más de 25 años y líder sindical de la región cundiboyacense.



Es militante del partido Alianza Verde, fue ejecutivo de la CUT Boyacá durante el periodo 2002-2006, Vicepresidente del Sindicato de Maestros de Boyacá en el periodo 2005 – 2008 y Presidente del Sindicato de Maestros de Boyacá (2008 – 2011). Además ha sido delegado en varias oportunidades a eventos Nacionales, Internacionales (OIT). Activista estudiantil, sindical y político.



El año pasado, cuando estaba en la presidencia de Fecode, Alarcón recibió amenazas, al igual que los demás representantes de Fecode.



Denunció en su momento que recibió una corona y sufragios, y velones negros, en abierta amenaza y pidió al presidente Duque garantizar la seguridad de los líderes sindicales amenazados.

Lo invitamos también a leer:

- Terminó la visita de trabajo de la CIDH a Colombia, ¿qué sigue?



- El vandalismo tiene a Bogotá en cuidados intensivos



- Disturbios en Cali dejan un muerto y policías y manifestantes heridos



ELTIEMPO.COM