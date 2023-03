El Presidente de la Cámara de Representantes David Racero decidió romper el silencio y hablar sobre el escándalo que desde la semana pasada involucró al hijo del presidente Gustavo Petro, Nicolás Petro, a quien su exesposa señaló de haber recibido dineros del narcotráfico y gestionar ‘cupos’ con miembros del gabinete de Gobierno.

“Cuando alguien se equivoque, a veces de manera bien intencionada y a veces con todo el descaro del mundo, el proyecto debe tener la capacidad de separar ese individuo, y continuar”, comenzó señalando en una declaración citada por Caracol Radio.



Racero indicó que el proyecto político del Pacto Histórico, que lleva funcionando cerca de un año y cuatro meses, saldría fortalecido tras el escándalo. “Acá nos vamos a encontrar de todo; (el Pacto) se va a consolidar por encima también de las acciones individuales”, destacó.



De igual modo, aseguró que los hechos podían servir como una “reflexión colectiva” en el grupo político. “Para decirle a otros que de pronto pueden estar pensando algo que va en contravía del proyecto, que aquí no es su lugar”.



Respecto al caso de Nicolás, aseguró que debía tener su debido proceso de defensa, como cualquier otro ciudadano, “pero política y éticamente el proyecto sí tiene que tomar decisiones al respecto”.

Al corrupto, para la cárcel. Sea quien sea. — David Racero (@DavidRacero) March 4, 2023

Racero insistió en que su apoyo al presidente Petro era “total y firme”. Según el representante, el mandatario “ha mostrado el ejemplo, tomando una buena decisión y apartándose de la situación, para darle garantías a la Justicia”.

Al tiempo, reiteró que el proyecto del Pacto Histórico no iba a aceptar: “Ningún tipo de vacilación ni de duda. Nos podemos equivocar, pero se tendrán que asumir esas equivocaciones. Tengan la certeza de que no lo vamos a echar por la borda”.



Sin embargo, miembros de otros sectores políticos han asegurado que, por el contrario, Gustavo Petro puede tener una crisis de gobernabilidad, no solo por el escándalo que protagonizó su hijo, sino por el remezón ministerial y el asunto económico.



“Va a haber una crisis de gobernabilidad. No creo que sea tan profunda todavía. El Gobierno está nuevo, tiene todo el capital político, y esa crisis la provocan cuatro factores: remezón ministerial, escándalo de los familiares del Presidente, que los partidos políticos le midieron el aceite al Gobierno y los datos económicos, que no son los mejores”, explicó el senador Ariel Ávila a EL TIEMPO.

