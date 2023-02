El presidente de la Cámara, David Racero, cuestiona al senador Roy Barreras y a varios ministros por atacar la reforma de la salud; y le pide al Gobierno unificar el lenguaje.

Como pocas veces, el país tiene la mirada puesta en el Congreso de la República. Hay expectativa por las reformas propuestas por la administración Petro. Usted, en particular, y el Pacto Histórico, en general, ¿cómo ven lo qué está ocurriendo?



Este será el semestre de las grandes transformaciones por las cuales el país nos va a recordar. Por eso, asumimos este reto con seriedad, con la mejor disposición. Este es un momento histórico. Lo que dijimos en la campaña lo vamos a hacer realidad, vamos a transformar el país.

Para ustedes, ¿de qué tamaño es el desafío? ¿Qué pasa si no sacan las reformas?



Si no lo logramos, de nada sirve el paso por el Gobierno. De esa dimensión es el desafío.

Las reformas tienen mucho ruido. En el caso de la salud, además del político hay uno técnico: incluso se dice que la Corte en el futuro la va a tumbar. ¿Están convencidos del trámite?



Muy convencidos. Lo que pasa es que hay ruido por voces de algunos que seguramente de muy buena fe, con una genuina preocupación, plantearon un debate que ya se zanjó. La ley que se presenta por parte del Gobierno no afecta el núcleo esencial, no modifica la ley estatutaria que ya existe, que está vigente, sino que la desarrolla.



(Le puede interesar: ¿Qué piensa el presidente del Partido Conservador sobre las reformas de Petro?)

¿No temen que la reforma se caiga?



No somos bobos. Revisamos con el Gobierno, con el ministro Alfonso Prada, con el Ministerio de Salud; yo mismo, como presidente de la Cámara, solicité conceptos externos, a exmagistrados. Me encargué de hacer todo el análisis respectivo y estamos tranquilos.

Dice usted que hay algunos críticos de buena fe. ¿Otros no?



Insisto, hay algunos de muy buena fe, como el doctor Humberto de la Calle, pero hay otros congresistas que no hacen otra cosa sino tratar de sabotear y dilatar una discusión que ya el país está esperando.

Facebook Twitter Linkedin

El presidente Gustavo Petro con el texto de la reforma de la salud. Foto: Presidencia

¿Por qué cree usted que ha habido tantos reparos hacia la ministra Carolina Corcho?



La ministra Corcho conoce muy bien el sistema como médica, como especialista en salud, viene del proceso social y ha planteado los máximos del debate, el horizonte. A mí me parece bien que lo defienda con vehemencia porque esa es la tarea que le encomendó el presidente Gustavo Petro. Ya vendrán los acuerdos, los diálogos.

Es decir, ¿la ministra va a ceder?



Nosotros somos demócratas. Escuchamos. Así ocurrió con la reforma tributaria. Había voces que planteaban una catástrofe y hoy esa reforma es alabada hasta por el FMI.

Pero en este caso muchas voces coinciden en usar el calificativo de destrucción. Dicen que ustedes van a destruir el sistema. ¿Qué responde ante eso?



Eso ha sido antes y seguramente se continuará así. ¿Por qué? Porque intentan generar terrorismo con las reformas. Vuelvo y traigo a colación la reforma tributaria del semestre pasado. Antes de que se empezara a discutir ya decían que iba a generar un desastre económico, a generar desempleo, a acabar con la economía, con la inversión, con todo. Es una constante de ciertos sectores, tal vez porque se les toca ciertos intereses.

O sea, ¿usted envía un parte de tranquilidad?



Claro. Yo, en la Cámara de Representantes, he sido un presidente absolutamente demócrata para escuchar todas las voces. Ninguna reforma que ha entrado por parte del Gobierno ha salido igual que como entró, porque todo se modifica, y eso está bien. Ese es el espíritu del Congreso, el espíritu de la democracia. Pero otra cosa es el terror que quieren generar algunos, y ese es un mecanismo de presión muy peligroso.

Pero las críticas y los calificativos no son solo de la oposición, sino de aliados, de miembros del Pacto Histórico, como el presidente del Senado, Roy Barreras...



El senador Roy Barreras es un caso especial. Creo que está tratando de marcar distancias del Gobierno, muy rápidamente, pero lo hizo generando zozobra.

¿Para qué?



No lo sé. No sé si ha sido su intención, pero el senador Roy Barreras termina quitándole el discurso a la oposición y terminó siendo el principal vocero de la oposición. Y en varios casos sin argumentos, sino con expresiones que no le aportan nada al debate como decirle a la ministra arrogante.

Además del senador Roy Barreras, se han conocido voces muy críticas dentro del mismo gabinete hacia la reforma de la salud. ¿Qué piensa?



Facebook Twitter Linkedin

Roy Bareras durante el lanzamiento de su partido La Fuerza de la Paz. Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO

Yo sí le pido contundentemente al Gobierno que maneja un lenguaje único. Me parecen completamente desafortunadas esas salidas de algunos miembros del gabinete generando mantos de duda hacia la reforma.

¿Por qué pasa esto?



El presidente Petro se decidió por hacer un gobierno plural, donde haya varias voces que no solamente sean de izquierdas, sino también de ese liberalismo más progresista. Pero una cosa es eso y otra, muy grave, salir con afirmaciones como la de la ministra de Agricultura, Cecilia López, generando un marco de duda al decir que se viene un ambiente de corrupción como se vivía con el Instituto de los Seguros Sociales.

Ante eso, ¿qué puede hacer el presidente Petro?



El Gobierno en general debe manejar una postura, un lenguaje unificado, mostrar que el debate sigue abierto, porque soy un convencido de que el unanimismo termina marchitando la democracia, pero con afirmaciones veraces y argumentos.

Usted dice que este será el semestre más importante para el gobierno del Pacto Histórico en el Congreso. ¿Cuántos proyectos son?



El plan de trabajo que consolidamos con el ministro Prada, quien dirige la acción del Gobierno en el Congreso, nos lleva aproximadamente 32 proyectos de ley de interés para el Gobierno.

Y hay varios de iniciativa legislativa...



Sí. En total son unos 42 proyectos de gran interés para Colombia. Sin embargo, no vamos a correr porque sí. Vamos a dar todas las garantías para que las principales reformas se transmitan adecuadamente. No se van a aprobar reformas a las medianoche, ni tampoco pupitreando.

En caso de que el Gobierno saque adelante las reformas, ¿cómo será el país?



El cambio no se va a empezar a aplicar al otro día. Vendrá un periodo de transición, todo será muy paulatino, como debe ser. Pero sí tendremos las herramientas legales para decirles a quienes votaron por el cambio que cumplimos.

ARMANDO NEIRA

REDACCIÓN POLÍTICA

También lea: