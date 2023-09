El pronunciamiento de los rectores de la Universidad de Los Andes, la Pontificia Universidad Javeriana, La Sabana y la Universidad Eafit en el cual expresaron algunas de sus preocupaciones sobre la reforma a la educación que radicó este martes el gobierno del presidente Gustavo Petro en el Congreso de la República no cayeron bien en el Pacto Histórico.



Este martes, un día después de hacerse público el comunicado en el que los rectores de estas instituciones privadas hicieron un llamado para la protección del sistema mixto, el representante a la Cámara David Racero cuestionó dicho pronunciamiento.



"Lo preocupante es que la rectora de la Universidad de Los Andes considere que la política de cobertura universal en educación pública superior (garantizando realmente la educación como derecho), sea una amenaza para la universidad privada. Claro, hay un cambio de enfoque: no subsidiar la demanda (ser pilo paga o Generación E) sino ampliar la oferta (cobertura de las instituciones educativas)", escribió Racero en su cuenta de X.



Y agregó: "Eso las puede inquietar un poco, pero poner en duda la obligación que tiene el Estado de garantizar el derecho a la educación, es asombroso".

La ministra de Educación, Aurora Vergara, durante la radicación del proyecto de ley. Foto: Nestor Gómez

Para Racero, un derecho se convierte en un privilegio cuando este no es universal y la posibilidad de acceso a este depende de la capacidad económica de pago de estas personas.



Y, a su juicio, es lo que ocurre con la educación superior en Colombia, donde "a duras penas la mitad de los jóvenes pueden seguir sus estudios en un instituto de educación superior".



"Eso es lo que pretendemos cambiar. Invertir en educación es una victoria para toda la sociedad", complementó Racero sobre el proyecto de ley estatutaria que fue radicado este martes en la tarde en la Cámara de Representantes.

¿Qué dijeron los rectores?

En un comunicado emitido este lunes, las cabezas de estas instituciones, que están entre las más destacadas del país y de América Latina, expresan que “las versiones de proyecto de ley estatutaria que ha presentado el Gobierno Nacional, de manera previa a su radicación en el Congreso de la República el próximo 12 de septiembre, no incorporan con suficiencia elementos determinantes para la consolidación de un sistema de educación pluralista, moderno, incluyente y sostenible. Tampoco establecen los mecanismos para garantizar el derecho a la educación en un entorno cambiante”.



La ministra de educación, Aurora Vergara, durante la radicación del proyecto de ley. Foto: Mineducación

Dicen, por ejemplo, que “El fortalecimiento de la financiación debe estar orientado a que cada persona pueda desarrollar su trayectoria formativa en cualquiera de las vías de formación del sistema, sea en instituciones públicas, privadas o mixtas”.



Señalan, además, que “no será posible mejorar la equidad en ausencia de un esquema combinado de recursos públicos y privados que se destinen de manera eficiente con base en una focalización inteligente. Un sistema integral de financiamiento permite la óptima distribución de los recursos financieros y operativos para apalancar las metas que materializan la garantía del derecho a la educación”.

Oscar Sánchez, presidente de la Comisión Primera Constitucional de la Cámara; Aurora Vergara, ministra de Educación, y María José Pizarro, senadora del Pacto Histórico. Foto: Mineducación

Los rectores consideran que hace falta reforzar el componente de la calidad dentro del articulado y señalan que si bien la infraestructura física es necesaria para la educación, no es suficiente.



“Mayor acceso a educación, pero sin calidad, es una promesa de equidad que incumpliremos. La infraestructura física es una condición necesaria para la calidad educativa, pero no es suficiente y definitivamente no es lo único. Es necesario fortalecer los sistemas internos de aseguramiento de la calidad de las instituciones”, se lee en el comunicado.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA