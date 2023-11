David Racero responde a denuncia de Daniel Briceño sobre contratación en el Congreso

El concejal electo Daniel Briceño denunció en su cuenta de X que tres donantes de la campaña a la gobernación del Cesar de José Luis Mayorca, tío del representante a la Cámara David Racero, habrían recibido contratos cuando el congresista ejercía como presidente de esa corporación.



Tras la denuncia, el expresidente a la Cámara emitió un comunicado en el que confirma que las tres personas mencionadas por Briceño tuvieron contratos, pero niega que él tuviera alguna participación en la campaña de Mayorca.

Según la información publicada por Briceño, Liliam María Torres Felizola, Saira Medina Trujillo y María Eloisa Araujo recibieron contratos cuando Racero era presidente de la Cámara de Representantes y luego donaron recursos a la campaña de José Luis Mayorca, quien fue candidato del partido Fuerza de la Paz y obtuvo el 0,45 por ciento de los votos en los pasados comicios.



Torres Felizola registra dos contratos con la presidencia de la Cámara, cuyo valor asciende a los 54’300.000 millones de pesos para hacer pedagogía y, según Briceño, “hablar en favor de las reformas del gobierno Petro en Valledupar”.



De igual forma, el concejal electo, quien publicó los contratos y las hojas de vidas de las personas mencionadas, señaló que Medina Trujillo reporta un contrato por cuatro meses para comunicarse con la ciudadanía a través de medios digitales, mientras que Araujo uno para brindar acompañamiento en política económica a los procesos legislativos.



Después de que se dio a conocer la información, David Racero publicó un comunicado y aclaró que no hubo irregularidades en los contratos mencionados por Briceño.

Las tres donantes de la campaña de José Luis Mayorca tío del Representante David Racero a la gobernación del Cesar, recibieron previamente contratos por parte de David Racero cuando este era presidente de la Cámara de Representantes.



¿Carrusel? ¿Coincidencia?



Abro hilo 👇🏻 pic.twitter.com/VKZQH26FQe — Daniel F. Briceño (@Danielbricen) November 13, 2023

“Todos los procesos contractuales de las tres personas en mención están debidamente soportados y fueron terminados a satisfacción antes del 20 de julio del año en curso, fecha en que culminé mi presidencia (y antes de la campaña electoral)”, dijo Racero.



El congresista reveló que el monto de los tres contratos es de 84,3 millones de pesos para un periodo de cinco meses y medio y que estas personas fueron elegidas por sus perfiles profesionales. “No hay ningún tipo de irregularidad e inconveniencia en los mismos”, agregó.

Comunicado a la opinión pública. pic.twitter.com/hd9qzPUBmp — David Racero (@DavidRacero) November 14, 2023

Luego, manifestó que las acciones que hayan cometido en época electoral después de la terminación de sus contratos es asunto ajeno a su responsabilidad. “No tengo ningún conocimiento acerca del modo en que las tres profesionales hicieron uso de sus recursos personales”, señaló.



Finalmente, dijo que él no tuvo ninguna participación en la campaña de José Luis Mayorca, que no tiene ninguna relación política con el excandidato y que esta persona no hace ni siquiera parte del Pacto Histórico.

