La polémica por el borrador del proyecto de ley que alista la Superintendencia de Transporte, y que afectaría el funcionamiento de las plataformas digitales de transporte, continúa.



A las voces críticas no solo se ha sumado la oposición, sino también miembros del Pacto Histórico.



El presidente de la Cámara, David Racero, por ejemplo, señaló que el debate que se está dando sobre los taxis y las aplicaciones es "minimalista".



Además agregó que la realidad económica de este año "no está para tomar medidas que puedan afectar los ingresos de miles de ciudadanos que sostienen sus familias a través de dichas aplicaciones".



Concluyó que cualquier intento de prohibir dichas plataformas debe rechazarse.



En esa misma línea opina Roy Barreras, presidente del Senado. Aseguró que intentar eliminar "la modernidad es oscurantismo".



"No se detiene la tecnología útil para sembrar una sociedad en el pasado. Las aplicaciones se reglamentan y se estimula su desarrollo para mejorar servicios y generar empleos que sean dignos", concluyó.

Desde la oposición, la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, lanzó una crítica en su cuenta de Twitter. "Un gobierno que le pone sueldo a delincuentes y los nombra gestores de paz, mientras castiga a los ciudadanos que trabajan en su carro sin dañar a nadie (muchos después de perderlo todo en el paro criminal que hicieron los primeros), no merece apoyo ni respeto".



A esto incluso, se sumó el presidente Petro, quien le respondió a Cabal, sin referirse puntualmente a la polémica por el proyecto.



"Senadora yo solo use una ley de su presidente favorito con una diferencia, él la uso para negociar con los peores delincuentes en ese momento y yo, para sacar unos jóvenes de las cárceles porque protestaban por las medidas de otro de sus presidentes favoritos", sostuvo el jefe de Estado.



En lo que tiene que ver con el borrador del proyecto, el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, aseguró que este miércoles se reunirá con representantes del gremio para buscar consensos y por ahora, no se radicará dicho texto en el Congreso.



POLÍTICA