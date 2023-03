Ante los cuestionamientos que recibió David Racero por la presencia de su tío, el médico oncólogo José Luis Mayorca Castilla, en una reunión que tenía como punto central la discusión alrededor de la reforma de la salud, el presidente de la Cámara de Representantes señaló que "no hay nada improcedente en su presencia" y que su familiar no "jugó ningún rol institucional".



La reunión, en la que también participaron los ministros de Salud, Carolina Corcho, y del Interior, Alfonso Prada; los directores de los partidos Liberal, Conservador y de La U, así como el presidente de Senado, Roy Barreras, se discutió el documento radicado ante el Congreso.



La polémica arrancó luego de que los partidos publicaron fotos de la reunión y en ellas apareciera Mayorca Castilla, a quien una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción acusó por supuestos actos ilícitos en el manejo de recursos de la salud cuando este trabajaba como representante de Prestasalud, que posteriormente se convertiría en Medimás.



"Frente a versiones que han circulado quiero, como es mi proceder, ser transparente y dejar claridades. La presencia de un familiar en una reunión abierta, es dada a sus cualidades como médico especialista en oncología y conocedor del sistema de salud", señaló el presidente de la Cámara de Representantes.



De acuerdo con Racero, José Luis Mayorca era una de 35 personas en una reunión pública que tenía como propósito aclarar aspectos técnicos de la reforma.

Frente a versiones que han circulado quiero, como es mi proceder, ser transparente y dejar claridades. La presencia de un familiar en una reunión abierta, es dada a sus calidades como médico especialista en oncología y conocedor del sistema de salud



"El criterio de José Luis Mayorca, se suma a muchas de las voces que he escuchado de todos los sectores sobre la reforma a la salud. Médicos, enfermeros, EPS, técnicos, congresistas de todos los partidos, etc", agregó.



Sin embargo, Racero señaló que Mayorca jamás intervino y que no hay nada improcedente en su presencia pues no jugó ningún rol institucional.



"Mi único interés es que se logre un acuerdo político, escuchar distintas voces conocedoras del tema permite que yo pueda coordinar adecuadamente el debate, tal como hice en esa reunión, un papel de articulador y generador de consensos", concluyó.

