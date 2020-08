Proponen que aumento salarial de congresistas lo den a los vulnerables

Debido al aumento salarial que se realiza cada año, el salario de los congresitas aumentaría cerca de 1,7 millones de pesos mensuales, pasando de 32'741.000 pesos a 34'418.000 pesos.

Según la norma que rige el salario de los congresistas, el aumento anual se realiza tras una certificación que emite la Contraloría en la que se hace un promedio del aumento de los altos funcionarios del Estado.



Para que esto ocurra solo falta que el presidente Iván Duque firme el decreto que establece dicho aumento.



Sin embargo, algunos sectores se han opuesto a este aumento salarial, alegando, entre otras cosas, que ese dinero se debe invertir en otros asuntos.



Una de esas propuestas fue la que hizo el representante de la Lista de la Decencia, David Racero. Según el opositor, serían alrededor de 7.500 millones año destinados para otros fines.



"Esta inmoralidad aumenta cerca de 2 salarios mínimos el salario de cada congresista. Sumando todos los congresistas sería alrededor de 620 millones. Unos 7.500 millones año. Propongo a congresistas que dicha plata la destinemos como Renta Básica beneficiando a 8.500 familias".

Esta no ha sido la única propuesta para que se destine o no se acceda al aumento anual.



El partido Centro Democrático le solicitó al presidente Iván Duque no firmar el decreto.



"El partido Centro Democrático, le solicita al presidente de la república Iván Duque, no firmar el decreto que establece el aumento de salario para los congresistas, sino que este recurso sea asignado al reajuste salarial del ciudadano de a pie", anunció en un comunicado.



Ahora la decisión está en manos del mandatario y los legisladores.

