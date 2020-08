Congresista propone 'marcha por la vida' en Bogotá la otra semana

Luego de unas horas del anuncio del presidente Iván Duque de establecer la nueva fase denominada aislamiento selectivo, que regirá entre el 1 y el 30 de septiembre, y de las nuevas medidas dadas a conocer por la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, el congresista de la Lista de la Decencia David Racero propuso una marcha.



En un trino, Racero hizo la propuesta: "Listo. Para cuándo entonces la siguiente marcha por la vida? Yo propongo que sea para la próxima semana. Con comités de organización de la marcha para autoregularnos en cuestión de distanciamiento y no permitir saboteos. Le pido a @Bogota acompañamiento cívico, no policial".



Ante la propuesta, una de las primeras en sumarse fue la representante de la Alianza Verde Katherine Miranda.



Frente a ello, algunos de sus seguidores aplaudieron la propuesta: "Esa convocatoria debe ser a nivel nacional, vamos a la calle a protestar pacificamente", trinó un cibernauta.



"Dios proteja a verdaderos líderes y servidores como él, que son los que el país necesita con urgencia", trinó otra persona.



Sin embargo, otros sectores lo tildaron de "irresponsable" pues aún la pandemia continúa. "Así empiezan los reaccionarios irresponsables con afán politiquero", escribió otra persona.



Según las instrucciones del Gobierno y los anuncios de la mandataria local de Bogotá, a partir de este jueves no se podrán generar aglomeraciones por cuenta de las reuniones familiares, ni en ningún otro espacio, y en todo caso se deben realizar en espacios abiertos o con buena ventilación.

