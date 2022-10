David Racero, presidente de la Cámara de Representantes, aseguró en entrevista con EL TIEMPO que si el Pacto Histórico, la coalición con la que Gustavo Petro llegó a la Presidencia de la República, no se convierte un partido puede desaparecer.



"¿El Pacto Histórico fue solo coyuntural para la campaña presidencial o el movimiento si se está pensando como un proyecto de país de largo aliento?", se preguntó el congresista, quien ha trabajado de la mano del hoy presidente de la República desde hace más de 10 años.



Sobre el papel de algunos miembros del Pacto en el Legislativo, aseguró que muchos piensan que son oposición e hizo un llamado para que asuman el nuevo papel de la izquierda, que es ser de gobierno. Además, resaltó que este es un Congreso progresista y va a sacar adelante reformas que años atrás se hundieron por falta de voluntad política.



Racero también habló del papel que están jugando los ministros y sobre cómo ve la oposición uribista al gobierno Petro.

Durante cuatro años fue oposición, ¿cómo ha sido ese proceso de ser ahora de gobierno?



Es un proceso de aprendizaje que nos toca hacer muy rápido por el tiempo. Cuatro años se pasan de una manera muy corta: el primer año se planea, el segundo y tercer año se ejecuta y el cuarto año es para entregar. Es un periodo de tiempo muy limitado, sobre todo, cuando se llega con expectativas de grandes reformas de cambio. Es algo que me ha problematizado porque siento que hay muchos de izquierda que todavía siguen estando en la oposición y hay muchos que tampoco comprenden que somos gobierno.



El traje étnico que lució David Racero en la posesión de Petro Foto: Twitter: @DavidRacero

¿Quiénes son los que siguen siendo de oposición?



Varios que tal vez no eran congresistas antes y están aprendiendo a serlo. Yo ya hice el curso de congresista de oposición, pero hay otros que seguramente están aprendiendo. Lo digo abiertamente porque esa fue la reflexión que nos dijo Gustavo Petro: Él necesita una bancada de gobierno, no de oposición. El gobierno tiene que aprender a ser gobierno.

¿Cómo afectan las polémicas de los miembros del Pacto Histórico -caso Alex Flórez- a lo que busca el ‘gobierno del cambio’?

Seguro vamos a cometer muchos errores, no estamos exentos, no somos infalibles. Creo que hay que tener altura para reconocer las equivocaciones, pero eso sí nunca perder la coherencia porque es contradecirnos de manera estructural y moral. Otra cosa es la incoherencia como que se termine gobernando de manera diferente a lo que se dijo, siendo igual a aquellos que se criticó. El que pierde la coherencia pierde el futuro político.



Solo lleva cuatro años en el Congreso. ¿Pensó en ser presidente de la Cámara de Representantes tan pronto?



Cuando llegué hace cuatro años, sabía que todo lo que tenía que hacer como congresista de oposición era acumular para que en las siguientes elecciones ganáramos. Pero no me imaginaba que iba a ser presidente de la Cámara. Primero tocaba ganar la Presidencia y no ser oposición de nuevo. Mi presidencia en el Legislativo se terminó decidiendo un día antes del 20 de julio. Muy diferente a la del senador Roy Barreras. Todo se dio por los diálogos y los acuerdos con los representantes de los partidos. Fue hasta último minuto, ahí no hubo preacuerdos anteriores.

¿Cómo ha asumido este rol tan importante para las reformas que se vienen?



La responsabilidad la asumo de tres maneras: la primera es con el Pacto Histórico por el respaldo que el movimiento me dio. La segunda es con toda la tradición de izquierda porque reconociendo el papel de Roy y la llegada a nuestra campaña, él no viene de esta tradición y si bien es el presidente del Senado, no es el presidente de la izquierda.



Así que hay una reivindicación de mi lugar como alguien que viene propiamente de esta historia de izquierda, siendo el primer presidente de esta línea en una de las dos cámaras del Congreso. Y la tercera es con Gustavo Petro y el pueblo colombiano, porque en nosotros recae la conducción de que las principales reformas culminen bien.



Racero durante una de las cumbres del Pacto Histórico. Foto: El Tiempo

¿Cómo ve el trabajo que han realizado los ministros? La semana pasada se llevó a cabo una reunión en Hato Grande en la que el presidente dio línea...



El retiro fue para hacer una reflexión en equipo: se necesitan ministros coherentes y comprometidos con el cambio, pero también ministros que sepan materializar en concreto lo que el Presidente plantea como visión de país. Los ministros son los que bajan el discurso presidencial a la realidad. Esperemos que lo podamos hacer rápido.

Petro ha salido a defender sus ministros. Un ejemplo es Irene Vélez, ministra de Minas. ¿Cree que esa es la función del presidente?



Este primer momento del gobierno es para rodearnos, justamente por eso. El acompañamiento que hace el presidente a sus ministros es para el inicio, para el término del empalme que es estar allí adentro y recibir lo que realmente es. El escenario ideal es que los ministros le cubran la espalda al Presidente, no el Presidente a los ministros, pero en este momento se está cohesionando el equipo y estructurando el plan a seguir.



¿Cómo define el lugar que el gobierno le está dando a la oposición?



Celebro las reuniones de Gustavo Petro con el expresidente Álvaro Uribe. El lugar que le está dando Petro a la oposición nunca nos lo dieron a nosotros. ¿En qué momento los presidentes anteriores nos dieron un lugar de reconocimiento, de respeto, de escucha y de diálogo? Creo que eso marca un rumbo de reconciliación y del país que queremos. Los ciudadanos lo están viendo.

Racero durante la plenaria de la Cámara. Foto: Prensa David Racero

¿Cómo ve a la oposición?



Se pierde en política porque se pierde la conexión con la gente. Lo que ocurre en las elecciones son consecuencia de procesos que se han gestionado con anterioridad en el mundo social. Si los líderes políticos se desconectan y no escuchan a la sociedad pierden el rumbo, eso le pasó al Centro Democrátio con el expresidente Iván Duque. Una desconexión total que la gente castiga porque no es boba. Me reafirmo de que están en proceso de búsqueda interna y ellos pierden Estado, poder, espacio y, sobre todo, discurso. Tienen que reconstruirse y estoy seguro que surgirá una nueva derecha que responderá a este proceso de cambio, sino desaparecerán.

¿Cómo ve la postura que ha tomado el expresidente Álvaro Uribe con el gobierno Petro en las últimas semanas?



El mensaje que manda el expresidente Uribe cuando habla con Petro es programático en términos de lo que cree su bancada que es mejor para el país. El carácter de Petro y Uribe hace que en este tipo de encuentros no haya nada por debajo de la mesa: sin concesiones o acuerdos no públicos. Creo que en estos momentos son dos adversarios políticos que se respetan y se reconocen. Por supuesto hay algo de interés por parte del presidente Petro y es el tema de tierras: es importante que el sector político que representa a los grandes terratenientes pueda sentarse a dialogar en camino a la reforma agraria.



Totó la Momposina recibiendo la distinción oficial del orden civil concedida por la Cámara de Representantes. Foto: Cámara de Representantes

¿Qué piensa de la reforma política?



Siento que la clase política tradicional se dio cuenta que debían cambiar o que serían cambiados. Muchos de los congresistas quieren hacer cambios de verdad y se han contagiado aunque no estuvieran con nosotros. Aquí la gran victoria la tiene la gente. Cosas que ellos demandaban antes se han vuelto sentido común como la disminución del salario de los congresistas, la reducción de los meses de receso, entre otros. Este Congreso será escrito en la historia porque pudo reformarse en muchas aristas. Si de ahí vamos a reformar todo el sistema político será algo que esperaremos, tampoco soy ingenuo.

¿Cuál fue el propósito de su reciente viaje a España?



La resonancia que está teniendo Gustavo Petro a nivel internacional. En los espacios en los que estuve había representantes de diferentes países que reconocen al presidente como un gran líder regional que, desde la perspectiva local, le habla al mundo. Colombia nunca ha tenido una política de Estado en temas internacionales y por primera vez con el liderazgo del presidente Petro se está pensando en cuál es el papel del país en el mundo. También se fortalecieron lazos con los diputados de España en temas de paz, acompañamiento y cooperación.



¿Qué viene para el Pacto Histórico en cuanto a consolidación política? Se ha comentado que están buscando ser un solo partido



El Pacto Histórico tiene que pensar que su proyecto va más allá de los cuatro años del presidente Gustavo Petro. Y esa pregunta implica unas discusiones muy profundas: ¿el Pacto Histórico fue solo coyuntural para la campaña presidencial o el movimiento si se está pensando como un proyecto de país de largo aliento? Eso implica que debemos volvernos un partido único con un proyecto o en las próximas elecciones desaparecemos.

¿Cuál es su postura sobre la reactivación de los diálogos con el Eln?



La ‘paz total’ del presidente Petro es rescatar lo que en el gobierno anterior quedó atascado y limitado. Es una apuesta muy osada porque es un reto para el Estado: cómo generar procesos multinivel y con carácter diferenciado en los conflictos y la criminalidad que hay en el país, buscando rutas hacia una paz estable y duradera. Somos un país experto en desmovilizar grupos armados para que surjan otros, ese es nuestro drama. Algo no estamos haciendo bien y se debe pensar en asumir el reto haciendo lo que más se pueda para generar caminos, lo cual implica presencia militar y escenarios de diálogo. Espero que el Eln tenga la conciencia plena e histórica de que este es el momento de dejar el anacronismo y poner su voluntad.



