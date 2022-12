El presidente de la Cámara de Representantes, David Racero, se pronunció en la emisora W Radio para hablar sobre las designaciones diplomáticas que ha hecho la Cancillería.



​"Radiqué una carta formal hace unos días para pedir explicaciones de los nombramientos y, sobre todo, para exigir que el compromiso en campaña sea cumplido y se llegue a la cuota del 50 por ciento de funcionarios de carrera a nivel internacional", expuso.



El congresista agregó que se mantiene en lo que ha dicho en el pasado y que ahora su rol como partícipe del Gobierno es canalizar adecuadamente esa posición: "exigir la profesionalización de esas plazas".



"Hace cuatro años como oposición no tenía otra cosa que hacer la denuncia en Twitter. Hoy como integrante de este proyecto no puedo simplemente manifestarme en un trino sino que es con los mecanismos directos hacia el Gobierno Nacional", enfatizó Racero.



El presidente de la Cámara dijo estar convencido de que se puede llegar al 50 por ciento de funcionarios de carrera en las embajadas y que hacia esa meta se debe conducir.



"Estoy esperando la respuesta e insisto en lo que dicho en el pasado no tengo porqué cambiar mi criterio, mi forma de pensar y mi posición crítica ante algo que no comparto y que, sin lugar a dudas, el Gobierno debe explicar", declaró sobre las dudas que generan algunos de los embajadores que se han anunciado.

Apoyo este gobierno y seguiré dando lo mejor de mí para sacarlo adelante, por eso mis convicciones no solo no cambian sino que espero sean tomadas en cuenta: carrera diplomática se debe fortalecer. Confío Cancillería responda requerimiento que le formulé respecto a nombramientos pic.twitter.com/phikXFt6uT — David Racero (@DavidRacero) December 12, 2022

En sus redes sociales, el congresista aclaró que apoya este Gobierno y que seguirá dando lo mejor de sí para sacarlo adelante. "Por eso mis convicciones no solo no cambian sino que espero sean tomadas en cuenta: la carrera diplomática se debe fortalecer. Confío en que la Cancillería responda el requerimiento que le formulé respecto a nombramientos", manifestó.

La promesa de Gobierno

El pasado agosto, el canciller Álvaro Leyva había prometido la representación de Colombia ante el mundo privilegiaría a las personas con carrera diplomática."Los cargos en el exterior serán provistos preferencialmente con funcionarios de la carrera diplomática. Si no para qué existe", fueron sus palabras en ese entonces.



Un planteamiento que es cuestionado frente a algunos de los nombramientos del presidente Gustavo Petro en las principales embajadas y consulados.



A esto se le suma el lineamiento del hoy Presidente, quien había enfatizado en campaña que se proponía un equipo diplomático mucho más profesional y capaz. "Todos sabemos que la diplomacia colombiana falla, que es incompetente e incapaz, guardadas siempre las excepciones”, afirmó Petro en el pasado.



MAYRA TENORIO

REDACCIÓN POLÍTICA