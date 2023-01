La convocatoria que hizo el presidente Gustavo Petro de "discutir en las calles" las reformas que este año planea tramitar ha tenido diversas reacciones entre la opinión pública, pero también en el Congreso.



(Le sugerimos: La polémica por idea de Petro de discutir en calles las reformas: ¿qué pasó?)

Aunque desde la oposición señalan que esta es una idea "populista", la iniciativa ha contado con el respaldo de miembros del Pacto Histórico.



El presidente de la Cámara, David Racero, señaló que está "completamente de acuerdo" con la idea de debatir en las plazas públicas los proyectos de cambios que se tramitarán, como la reforma a la salud, pensión y trabajo.



Expuso que las reformas en Colombia se han discutido a "espaldas" de la sociedad y que por eso la invitación del jefe de Estado es "consecuente".

También le respondió al presidente del Senado, Roy Barreras: "En contravía a lo que dice el senador Roy Barreras, sin discusión ciudadana no hay proyecto de ley que importe en el Congreso. Una discusión madura que si se tiene que dar entre diferentes en la calle, tendremos que avanzar. Eso fortalece la democracia", manifestó en declaraciones a medios de comunicación.



Barreras, en ese sentido, le respondió que "no hay contravia" porque él, igualmente, considera que es "justo el reclamo popular en las marchas" el cual "debe ser oído en el Legislativo.



(Puede leer: Katherine Miranda: 'Antes de salir a marchar, lo mínimo es conocer las reformas')



Agregó que él ha dicho que el presidente Gustavo Petro "quiere oír la voz de los que nunca han sido escuchados". Sin embargo, enfatizó en su llamado para que el próximo 14 de febrero se lleven a cabo las movilizaciones con tranquilidad. Esto porque tanto la oposición como el Gobierno planean que los ciudadanos se movilicen: unos en contra de la gestión de Petro y otros para discutir las reformas que planea el Gobierno.



"Que grupos extremos no aprovechen las marchas el mismo día 14F progobierno y de la oposición para generar agresiones y no soluciones", concluyó.



Aura Saavedra Álvarez

REDACCIÓN POLÍTICA