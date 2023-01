En el gobierno del expresidente Iván Duque, uno de los congresistas que más les hizo control - y criticas - a los nombramiento que se hicieron desde la Cancillería fue David Racero, hoy presidente de la Cámara de Representantes.



Por eso desde algunos sectores se le había reclamado su silencio ante ciertas designaciones polémicas que ha hecho el Gobierno Nacional.



Sin embargo, este 10 de enero, el representante dio a conocer una carta que le envió al canciller Álvaro Leyva y además, se quejó de la falta de respuesta que ha obtenido desde el Ministerio de Relaciones Exteriores ante su requerimiento.



"Hace más de un mes envié requerimiento a la Cancillería sobre preocupación en nombramientos. Y no he obtenido respuesta. Hay un compromiso de campaña que se debe cumplir. He canalizado mi inconformismo por vía institucional, pero ante silencio manifiesto públicamente descontento", aseguró adjuntando el texto en su cuenta de Twitter.



En la misiva, Racero señala que tiene preocupación sobre los anuncios de nombramientos en el cuerpo diplomático de la era Petro. Expone que este "debe avanzar en mayor participación de funcionarios de carrera diplomática siguiendo estándares internacionales, avanzando en transparencia e incentivando el mérito de los funcionarios que, con compromiso patriótico, hacen la carrera diplomática".



En el texto, el congresista lanza una crítica al gobierno Duque: "Empezó con un 22% de embajadores nombrados de carrera diplomática y terminó con un 30%. Un aumento pírrico que muestra el bajo compromiso del Gobierno Duque con el servicio diplomático".

Racero se sumó a la petición que han hecho varios sectores de avanzar al menos al 50% de nombramientos de embajadores de carrera diplomática y "revisar la idoneidad de algunos nombramientos que han sonado en medios de comunicación".



Para el presidente de la Cámara, lograr ese objetivo sería "un mensaje importante y contundente hacia el país de nuestro compromiso con el cambio, y sobre todo, con nuestros compatriotas que a nivel mundial exigen un servicio consulares y diplomáticos en función de la gente".

A finales del año pasado, este diario publicó un informe en este sentido. La Cancillería, a través de un derecho de petición radicado por EL TIEMPO, constató que desde el 7 de agosto –cuando se posesionó Petro– hasta el pasado 12 de diciembre, 20 embajadores habían sido nombrados por el jefe de Estado.



En total, según constata la respuesta del Ministerio de Relaciones Exteriores, el país tiene 63 embajadas. Es decir que, tras cuatro meses en el poder, el Gobierno solo ha cambiado el 31,8 por ciento de los embajadores que mantenía la administración del expresidente Duque.



Si bien esto puede ser normal mientras se inicia una nueva administración, analistas y expertos coinciden en que para un gobierno como el de Petro, el cual llegó al poder con la promesa del cambio, esta demora no es estratégica para su plan de política exterior.



Una cifra que llama la atención es que según la Cancillería, con fecha de corte al 12 de diciembre, 16 embajadores no tienen carrera diplomática y de estos 12 han sido nombrados por Petro. Los otros cuatro vienen de la Presidencia de Duque.



En esta lista faltan Diana Carolina Olarte, en el Reino de los Países Bajos; Juan Manuel Corzo, para Paraguay, y Jorge Rojas, ante el Gobierno de Bélgica, la Unión Europea y la OTAN. Todos fueron posesionados el pasado 7 de enero. Ninguno de los tres está en la carrera diplomática. Es decir que a la fecha, son en total son 15.



