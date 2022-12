David Racero, primer presidente de izquierda de la Cámara de Representantes, ha sido el hombre clave para sacar adelante la agenda del Gobierno Nacional en esa corporación.



En entrevista con EL TIEMPO, hace un balance del semestre legislativo, de su gestión, habla de la polémica reforma política –que tiene dividida la coalición– e insiste en que Colombia merece una mejor oposición.



¿Cuál es el balance de este primer semestre del Congreso?



Hemos invitado al país a un proceso de cambio, y el Congreso no puede quedarse atrás en esa agenda de cambio. El cambio para el Congreso significa dos cosas. Primero, sacar adelante la agenda legislativa en lo que nos propusimos para este semestre: reforma tributaria, ‘paz total’, Acuerdo de Escazú, entre otras. Y, segundo, un nuevo Congreso que se tiene que estar cambiando a sí mismo. No podemos hablar de cambios si el Congreso no se cambia, ya que es una de las instituciones más desprestigiadas del país, y estamos adelantando pasos en eso, como por ejemplo avanzar en la primera vuelta en la aprobación del proyecto de ley que reduce un mes el receso legislativo.

Gobierno en la Cámara tras aprobación de reforma tributaria. Foto: Prensa Presidencia Cámara de Representantes.

Ha habido muchas polémicas alrededor de la reforma política, y el debate en la Cámara fue muy fuerte. El ministro del Interior dijo, incluso, que estaba sorprendido de los adjetivos que usaron miembros de la coalición...

El debate está abierto, y creo que lo que eso manifiesta, al contrario de lo que la oposición dice, es que acá no hay aplanadoras y no hay un Congreso acrítico o notario. Cada proyecto que se presenta del Gobierno se discute en profundidad y se modifica. De parte de la presidencia de la Cámara de Representantes hemos garantizado la discusión, no hemos engavetado ningún proyecto, ninguna proposición, no cercenamos la palabra y lo que hemos propiciado es la discusión abierta. Sobre la reforma política, sabíamos que iba a ser un punto complejo en lo personal.



Una reforma política hecha por políticos siempre va a dejar muchas expectativas abiertas. Seguramente se pueden hacer cambios mucho más profundos, más estructurales, y lo que estamos planteando es avanzar un poco más. Quedarán cosas pendientes, pero de eso se trata, de que avancemos un poco en ese horizonte de transformación que estamos promoviendo.

Usted es cercano al presidente Gustavo Petro, ¿qué dice el mandatario sobre lo que se ha hecho en el Legislativo estos meses?



David Racero, presidente de la Cámara de Representantes. Foto: Prensa David Racero

El balance fundamental es que hemos sacado adelante la agenda y, aunque haya modificaciones, como debe ser, el corazón de las reformas se ha mantenido y se ha cumplido. Pero el Pacto Histórico no solamente tiene que sacar adelante la agenda legislativa, sino también no perder el contacto con la ciudadanía. A eso es a lo que nos ha invitado el Presidente.

Usted es de los ‘veteranos del Pacto’ y hay gente muy joven. ¿Cómo ha sido ese papel suyo guiando a los nuevos?

He combinado lo que significa ser líder de bancada en la Cámara, más que como orientador, como un compañero que propicia la discusión, que genera unidad, que tramita conflictos y que cohesiona una bancada, la más grande de que ha tenido la izquierda en la historia del país. Pero, así mismos, comprendí el reto de lo que significa ser el presidente de la Cámara Representantes y yo soy presidente de la Cámara no para un partido sino para toda una corporación. Y por eso no solamente el buen trato con las bancadas de gobierno, sino, especialmente, el trato con la oposición que nos reconoce, públicamente, que hemos dado todas las garantías, que esos episodios de jugaditas del pasado se acabaron, que no engavetamos proyectos y que, por el contrario, estamos generando un ambiente democrático profundo.



¿Cuál es el balance de David Racero como presidente de la Cámara y primer presidente de izquierda de esta corporación?

No solamente el haber sacado adelante los proyectos que, por supuesto, así es como debemos medirnos, sino también la forma como se ha hecho la presidencia, garantizando el derecho a la oposición, propiciando la discusión y, sobre todo, orientando adecuadamente los diferentes debates. La Cámara, por ejemplo, tuvo una moción de censura que se respetó, se dio en los tiempos y se dio abiertamente ante la discusión del Congreso. Hemos demostrado que la juventud no es solamente un sinónimo de futuro, de renovación, sino también de capacidad, que ser joven no es sin experiencia, sino, más bien, es la combinación entre ganas de hacerlo diferente. Lo hemos mostrado, sin perder nuestros principios, nuestra brújula ética, pero, sobre todo, con la experticia y la técnica que se necesitan para sacar adelante los temas del Congreso.

Los presidentes la Cámara, David Racero, y el Senado, Roy Barreras. Foto: Prensa Roy Barreras

Usted ha sido muy crítico con la oposición. ¿Qué balance hace de ellos? ¿Por qué dice que Colombia merece una mejor oposición?

Porque no hay oposición en este momento, no hay oposición política. Y por oposición, lo digo en mayúsculas, se requiere que haya capacidad de confrontar ideas con ideas, que haya la capacidad de confrontar proyecto, el proyecto que plantea el Gobierno para el país, de modelo, con otro proyecto de modelo. Lo que hemos visto es, simplemente, shows mediáticos, pero sin profundidad. Lo vivimos en la moción de censura, lo vimos en cada debate e insistimos en que una democracia fuerte es aquella que tiene oposición fuerte. Esperemos que el debate tenga una mejor altura que a la que ha estado hasta ahora.



Se viene un 2023 muy movido, con grandes reformas: salud, pensión y laboral. ¿Cómo va a estar la coalición?

El 2023 es el año de las reformas estructurales sociales, será la superación del modelo neoliberal. No del capitalismo, porque creemos que hay que, más bien, profundizarla, pero no con el modelo caduco ya mundial del neoliberalismo. Las economías más avanzadas se lo están preguntando, lo están problematizando y están generando medidas alternativas. Nosotros haremos lo propio. Por eso queremos transformar el sistema de salud, el sistema pensional, el sistema laboral, el sistema de servicios públicos, que no garantizan vida digna sino que, por el contrario, se vuelven una presión económica para el ciudadano, la ciudadana, así que el próximo semestre tendremos que sacar adelante esa agenda social, y solo será posible si la ciudadanía promueve esas transformaciones. El cambio solo será real si la ciudadanía nos acompaña. ¿Hasta dónde será el cambio? Hasta donde la ciudadanía decida.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA

