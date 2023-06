El presidente de la Cámara, David Racero, ha sido uno de los alfiles en el Congreso del gobierno de Gustavo Petro. Este lunes, salió en su defensa y rechazó los señalamientos de supuesto ingreso de dineros irregulares a la campaña que llevó al presidente al poder, tras los audios de Armando Benedetti, en los que dice lo contrario. Asimismo, anunció que se suspendía el trámite de las reformas del Gobierno, esto como una forma de evitar que se hundan ante el clima adverso.



¿Cómo toman desde el Pacto Histórico los audios de Benedetti, se habla de presuntos dineros ilícitos en la campaña?

Lo primero que quiero decir es que en esos audios se evidencia la molestia que tiene el exembajador Armando Benedetti porque él está pidiendo un lugar de participación política, que dice merecer por su participación en la campaña, y que no le ha dado el gobierno de Gustavo Petro. Ahí evidencio una coherencia por parte del presidente de que no designa para devolver favores, amiguismo u otras razones. La campaña no fue hipotecada ante nadie. Esos audios demuestran esa responsabilidad que tiene Gustavo Petro para tomar decisiones que considera lo mejor para el país y no para devolver favores. Esa es la constante en los audios. Es importante resaltar la coherencia. En cuanto a lo que menciona el exembajador Benedetti sobre dineros que recibió, ya será él el que tendrá que dar la explicación al país y al Pacto Histórico. Nos coge por sorpresa sobre todo los que venimos trabajando hace mucho tiempo. Todas las luchas que hemos dado, incluyendo el propio presidente, en contra de las mafias de este país no pueden dañarse porque una persona como él haga ese tipo de aseveraciones. Ya tendrá él que responder ante las autoridades si recibió esa plata, si ese es el monto y qué fue lo que hizo con esos dineros.

¿Los audios y las denuncias de Day Vásquez sobre Nicolás Petro no aumentan ese ruido de la posible entrada de dinero irregular a la campaña de 2022? ¿No es problemático para ustedes que siempre han hablado de oponerse a las mafias?

No fue una política de la campaña, no fue una instrucción del presidente Gustavo Petro, si es que eso ocurrió. Ya lo determinarán las autoridades. No fue una política del Pacto Histórico o de la campaña. No fue una directriz de los tomadores de decisiones. Lo que sí hacemos es un llamado contundente para que nosotros denunciemos si alguien no actuó conforme a la identidad del Pacto Histórico. Más aún si es ilegal. Tendremos una reunión como bancada donde tomaremos una decisión unificada.

Usted en rueda de prensa habló de que se suspende el trámite de los proyectos. ¿Por qué?

Es una decisión que tomo como presidente de la Cámara, no es una decisión de bancada. Sin lugar a dudas hay que reconstruir la coalición para dar las reformas de fondo. Hemos visto cómo se ha venido dilatando la discusión y lo prudente es reestructura para dar trámite a las reformas y aprobarlas. Las reformas continúan y hay que darles el trámite legislativo. Yo confío que este Congreso, que es el Congreso del cambio, dará los ajustes y discusiones que tengan que hacerse, pero estoy convencido de que vamos a sacar adelante las reformas, especialmente la de salud, que ya está avanzada en Cámara.



Federico Gutiérrez en una rueda de prensa pidió la renuncia al presidente Petro, ¿qué responde a ese llamado?

Es un llamado extremo de un extremista. Lo que ha hecho el presidente Gustavo Petro con la discusión de dos personas de su gobierno, un embajador y su jefa de gabinete, es ser consecuente. No solamente en el trámite de este conflicto, porque él no está en la mitad. Lo que ha mostrado en su vida política es una coherencia para combatir las diferentes expresiones de las mafias. Eso implica también combatir acciones ilegales en temas de financiamiento. Confiamos en la coherencia del presidente, que ha sido su actuar en toda su vida política. Creo que es un exabrupto que un tema de una renuncia que plantea el excandidato, hoy en campaña por la alcaldía de Medellín. Seguramente hace esto por hacer un show político. Pero aquí debe actuar la justicia y confirmar lo que se ha venido avanzando si esto es cierto o no. Están haciendo un juicio político sin ningún elemento probatorio. Más bien vemos un presidente que ha tomado decisiones adecuadas al aislar a las dos personas de su gabinete y haciendo las explicaciones adecuadas.

¿Qué garantías se tendrá ante dicha denuncia cuando llegue a una Comisión de Acusaciones y a una Cámara de mayoría petrista?

En la Comisión de Acusaciones hay tres del Pacto Histórico y es una comisión de 21 congresistas. Están todos los partidos políticos. Allí se dará la discusión. Pero no solo serán garantías para los que denuncian sino para el mismo presidente. Las garantías deben ser de parte y parte y este tipo de procesos deben tener un sustento debido en derecho. En esa comisión los congresistas asumen un fueron de jueces y tiene que haber un debido proceso adecuado. Las garantías deben ser para todos. Tanto para el que demanda como el presidente.



Hay voces que dicen que los próximos tres años de Gobierno serán de solo defensa del presidente, como ocurrió con el proceso 8.000. ¿Lo ve así?

No. Indiscutiblemente hay algunos que están poniendo un debate que desborda la problemática entre el exembajador Benedetti y Laura Sarabia, que trabajaron juntos. Laura fue justamente miembro del equipo de Benedetti cuando fue congresista. Aquí lo que al país le está preocupando es la agenda de las reformas, la agenda económica y la agenda de seguridad. Esto parte más de una oposición que quiere desestabilizar el país y unos ya hablan de renuncias y de proceso 8.000, cuando realmente se puede generar una inestabilidad institucional que no le conviene al país. Es muy fácil pedir renuncias de presidente sin tener en cuenta lo que implica para la institucionalidad, economía y el buen desempeño del gobierno.

¿Ha recibido algún comentario del presidente Petro por la decisión de congelar las reformas?

Él respeta al Congreso y ha sido siempre el modus operandi de él como presidente. Respeta la separación de poderes y el trámite que se ha generado en el Congreso. Quisiéramos que este trámite se surtiera con mayor celeridad. Pero hay algunas bancadas que han puesto algunos tiempos tortuga a la discusión. Se salen del recinto y no hacen quórum. No plantean el debate como debe darse, sea aprobarse o negarse. Él ha sido muy respetuoso y más bien debe pensarse si vamos a convocar a extras o no.

JUAN LOMBO

