A propósito de las denuncias hechas por el ahora exsenador Gustavo Bolívar (Pacto Histórico) sobre una red de trata de persona en el Congreso, recientemente se conoció el caso de Laura Villa en redes sociales.



Ella reveló que fue enlace de un ministerio con el Congreso por más de dos años, además de ser secretaria privada de varios ministros por un tiempo más.



Villa relató que, en esa época, "alguna noche en el Congreso, el entonces presidente del Senado (hoy funcionario del Gobierno) le dijo, con su jefe - el ministro - al lado, que solo incluiría sus temas en la agenda el día que ella fuera de escote".

Su caso generó gran revuelo en el mundo mediático. Tanto que el mismo presidente de la Cámara de Representantes, David Racero, reaccionó a la denuncia.



"Me genera indignación y repugnancia lo que empieza a salir a la luz. El uso del poder del congresista para el abuso a la mujer", sostuvo.

Preparamos reunión con presidente del Senado para agilizar protocolo en contra de la violencia basada en género y contra la mujer. https://t.co/cJT4mImhdu — David Racero (@DavidRacero) January 16, 2023

Racero enfatizó que está preparando una reunión con el presidente del Senado, Roy Barreras, para agilizar "un protocolo en contra de la violencia basada en género y contra la mujer" en el Legislativo.

¿Qué argumenta Laura Villa sobre su caso?

Laura Villa, experta en Relaciones Gubernamentales y Legislativas, agregó en su denuncia que "nadie se escapa del esquema" de abuso y acoso sexual en el Congreso.



Expuso también que no es fácil revelar los nombres de los implicados. "Supongamos que uno cede ante los juicios y las presiones. Doy un nombre de alguien que me hizo un comentario inapropiado hace años y que hoy sigue teniendo un cargo de poder. A la justicia no irá por un comentario", señaló.



Los juzgadores me protegen de replesalias? pic.twitter.com/2QIgYQXreh — Laura Villa (@LauraV_Villa) January 15, 2023

Además, se preguntó si ante este panorama "los juzgadores que la critican por no mencionar al implicado la protegerían de las represalias".



Frente a esta situación, congresistas como la senadora Paloma Valencia y la representante Carolina Botero hablaron con EL TIEMPO sobre la posibilidad de que las denuncias que hizo el excongresista Bolívar sean ciertas.



Valencia expuso que no puede entender cómo Bolívar conoció esa información durante tanto tiempo y haya callado. "¿Por qué soltó esta situación en un medio de comunicación... Acaso fue con ánimo de hacer publicidad para sus nuevas novelas?", se preguntó.

La representante Botero, por su parte, afirmó que sí cabe la posibilidad de que las denuncias de acoso sexual sean ciertas. "Yo creo que hay que creerles a las mujeres. No podemos quedarnos en el 'será que es verdad o será que es mentira'. Debemos saber quiénes son esas víctimas", explicó.



Ambas congresistas coincidieron en que si hay personas afectadas dentro del recinto legislativo, ellas deben sentirse acompañadas.



MAYRA TENORIO

REDACCIÓN POLÍTICA