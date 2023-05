El Congreso entró en la recta final de la legislatura. Le quedan 20 días –sin contar extras– para aprobar las reformas sociales del Gobierno. Sin embargo, el presidente de la Cámara, David Racero, aseguró en diálogo con EL TIEMPO que no se aprobarían y quedarían para el siguiente semestre.



Además, dijo que sería más sano para la democracia que los partidos den libertad a los congresistas para que voten a conciencia estas leyes y no sea una decisión impuesta.



¿Alcanzará el tiempo para aprobar las reformas?



Indiscutiblemente, ya tendremos extras. Y si avanzamos en la discusión de las reformas en una de las dos cámaras, es un avance muy positivo. Pero creo que ya con los tiempos no alcanzaríamos las tres reformas y tendríamos que revisar cuánto podemos avanzar en este momento final del semestre.



David Racero, presidente de la Cámara

Para usted, ¿lo clave es aprobar en primeros debates salud y laboral para que no se hundan?



Así es. Y también la pensional, que alcanzaría también el primer debate en Comisión VII de Senado, que puede haber un poco más de consenso.



Hay días en que comisiones con proyectos claves no sesionan...



Actos legislativos y leyes orgánicas que no se aprueben en comisión esta semana se hunden. Esta semana, las comisiones primeras deben acelerar el ritmo.

El presidente del Congreso, David Racero

¿Cómo están las fuerzas, a propósito de los cambios en la coalición?



La aprobación de la reforma de la salud en su primer debate es una radiografía o fotografía del momento. Se aprobó adecuadamente, con toda la discusión y las modificaciones. Creo que eso va a generar un camino hacia la discusión en plenaria. Dentro de los propios partidos encontramos congresistas muy afines a las reformas, pero también congresistas que rechazan las reformas. Los mismos partidos tienen discusiones muy fuertes. Creo que lo mejor para la democracia es que se pueda dejar en libertad para que, con plena conciencia, los congresistas puedan aprobar o no. Sería más saludable para la democracia.



Carlos Hernán Rodríguez (centro), Contralor General.

Cambiando de tema, la semana pasada el Consejo de Estado tumbó la elección del Contralor. ¿Qué responde a quienes dicen que fueron ustedes quienes viciaron el proceso?



El proceso venía viciado desde antes. La escogencia de los 10 candidatos, que se hizo en extraordinarias, fue absolutamente viciada y eso fue por el Congreso anterior. Lo que hicimos el senador Roy Barreras y yo fue acatar dos fallos de jueces emitidos antes de que nos posesionáramos que exigían rehacer la lista por no tener paridad y otros temas. Nosotros lo que hicimos fue responder ante el fallo de los jueces. Eso no fue interpretación nuestra. ¿Qué tal no hubiéramos hecho nada nosotros? Hubiéramos caído en prevaricato. Intentamos subsanar lo que ya venía viciado.

Entonces, si ustedes hicieron caso a los jueces, ¿ellos aportaron a ese vicio?



Esa es una interpretación. Me dicen algunos abogados, no lo puedo sostener, que la interpretación es que el Consejo de Estado hasta en su propio fallo estaría contradiciendo los fallos de los jueces. Nos posesionamos el 20 de julio y ya teníamos dos fallos de tutela, del 12 y el 14 de julio, y nosotros teníamos que responder. El peor escenario era no haber respondido.



¿Qué viene para elegir al nuevo contralor?



Es complejo. Esperaré a que llegue oficialmente el fallo. La pregunta acá es quién ocupa el cargo del Contralor una vez él salga. Si es alguien de la Contraloría o el Congreso, tiene que escoger de manera provisional porque esto es un caso que no ha ocurrido antes. Quisiera tener más claridad. No tengo afán. El vicio que se generó acá fue porque la mesa directiva del año pasado aceleró el proceso. Si en el marco de este tiempo que nos queda podemos adelantarlo, por supuesto se hará. Pero si no, tal vez les toque a las nuevas directivas.

Congresistas que demandaron elección del Contralor hablan tras fallo del Consejo de Estado

¿Cómo están las fuerzas políticas para elegir al nuevo contralor?



El escenario será diferente. El fallo del Consejo de Estado no cercena la posibilidad de que el actual Contralor pueda volver a aspirar. Primero, es la voluntad de él, si lo quiere volver a hacer, pero el escenario ya es diferente.

MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA

