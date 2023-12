'El mérito debe imperar': David Racero explica proyecto sobre el servicio diplomático

Uno de los proyectos que está avanzando en el Congreso de la República tiene como objetivo profesionalizar el servicio diplomático en Colombia y evitar que se nombren a personas que no son idóneas para este tipo de cargos claves para la política exterior del país.



La iniciativa, del representante David Racero, del Pacto Histórico, y también de su colega Vladimir Olaya, del Centro Democrático, ya pasó su primer debate esta semana. EL TIEMPO habló con Racero para conocer los detalles del proyecto.



¿Qué cambios están proponiendo?



Lo sustancial es que apelamos al criterio de mérito de manera preferencial para la selección y escogencia de las altas dignidades del servicio exterior colombiano, que en este caso son embajadores y cónsules. Hoy en día, solo por decreto presidencial, se estipula que mínimo el 20% está previsto para personal de carrera diplomática y el resto se selecciona por libre remoción y nombramiento, según la voluntad del Presidente.



Lo que proponemos es que el mérito debe imperar, entonces cambiamos la fórmula: que mínimo el 80% de esa selección que haga el Presidente sea de carrera diplomática y el 20% restante, o lo que el Presidente de turno considere, tiene que cumplir con los requisitos del acceso que tienen las personas que quieren entrar al servicio diplomático.

¿Cambian algunas condiciones?



Sí. Una importante es que todo embajador que se seleccione debe tener por lo menos otro idioma diferente al español. Es lo mínimo. Hoy no aplica así. Eso lo estipula el proyecto. Este acuerdo lo hicimos mi persona, como congresista del Pacto Histórico y el Centro Democrático con la ponencia presentada por el representante Olaya. Acá hay un consenso. Lo que se trata es cómo perfeccionar la política exterior de Colombia como politica de Estado por encima de la política de Gobierno.



Eso lo tienen los Estados más fuertes en el mundo, como Brasil, cuyos embajadores de carrera diplomática son más del 80%. Es uno de nuestros ejemplos a seguir.

¿Han tenido asesoría por parte de la Cancillería o sus sindicatos que le hacen seguimiento a este tema?



El primer borrador surge de nuestras oficinas acá en el Congreso. Yo me senté con voceros de los dos sindicatos de la Cancillería, recibimos la documentación. Lo que les propuse - y así es como se está avanzando - es que adelantaríamos el debate en comisión tal como viene el proyecto, por temas de tiempo, y de cara a la discusión en plenaria vamos a conformar mesas técnicas y audiencias públicas para que estén los sindicatos, la academia, los trabajadores no sindicalizados de la Cancilleria y pulir mejor el proyecto.

Canciller Álvaro Leyva y el presidente Gustavo Petro.

¿Este proyecto tiene líneas rojas?





No. Lo que busca es el mérito y profesionalizar más la carrera diplomática. En torno a esos dos principios podemos buscar los consensos.

¿Hay algún cambio propuesto para los nombramientos de cónsules?



Es muy general. Esa discusión la tendremos que tener con la Cancilleria. Los cambios internos de las entidades en términos de funciones, de cargos y selección de los mismos tienen que tener el aval del propio Gobierno. En este momento no lo tenemos. Esto es una iniciativa de dos congresistas del Pacto Histórico y del Centro Democrático, así que el ajuste que se haga en términos de embajadores y cónsules tiene que tener el aval del Gobierno. Son 4 debates, pero de aquí a allá vamos a lograr ese acuerdo.

Uno de los principales problemas son los nombramientos provisionales y la idoneidad de las personas que se escogen, ¿cómo solucionar eso?



Esta figura responde cuando dentro de la entidad no se tiene algún profesional con la capacidad, idoneidad, tiempo o exigencias para ocupar un cargo determinado. En el deber ser uno tendría que reducir la selección de esa provisionalidad para darles más lugar a aquellos funcionarios que ya vienen con el historial en su carrera administrativa. Eso hace parte de esta discusión.



En el fondo igual no se quita la discrecionalidad al Presidente. Hoy, por ejemplo, tenemos unos muy buenos embajadores. La embajadora que está en Alemania es de carrera diplomática, lleva más de 30 o 40 años en la entidad y fue nombrada por parte de este Gobierno como embajadora. Es una mujer que tiene toda la capacidad. Habla alemán y otros idiomas adicionales, tiene el conocimiento del Estado, sabe muy bien cómo es que se construyen a largo plazo de las relaciones internacionales entonces lo que intentamos es que este tipo de proyectos, como política de Estado, se privilegie justamente aquellas personas según sus capacidades.

Presidente Petro en la posesión de algunos de sus embajadores.

¿Cómo medir efectivamente el mérito?



Hoy está escrito dentro del manual Cancillería que una persona que entre, haga el curso, se presente y haga todo el ascenso interno se tarda entre 20 y 25 años aproximadamente para poder llegar a ser embajador una vez ha surtido todos los todos los niveles. Eso es lo que significa el mérito, cuando se establecen unos tiempos, conocimientos y una experticia que permiten definir que el mérito se privilegia por encima de otros argumentos.

¿Entonces se estipula que el mérito debe acreditar esos 25 años de experiencia?



El proyecto no lo estipula porque un proyecto de ley como este no entra en ese detalle en particular. Eso es lo que se tendría que dar en la orientación a la propia entidad. Lo que sí estipula, por ejemplo, es que un embajador, aunque se seleccione como provisional y no pertenezca a la carrera diplomática, sí debe tener unos mínimos como el que mencioné: que sea profesional y que tengan el manejo de otro idioma diferente al español.

David Racero, expresidente de la Cámara de Representantes.

¿Proponen algún cambio sobre el tema de la doble nacionalidad? Hoy en día en los cargos provisionales se permite...

En este momento lo que contempla es que no, que solo tengan nacionalidad colombiana.

Usted en el pasado fue muy crítico de los nombramientos en las embajadas y consulados y en este gobierno también se les ha reprochado lo mismo...¿por qué es importante un proyecto como este?





Yo no he cambiado mi posición respecto a lo que yo defiendo sobre lo que significa fortalecer la política exterior de Colombia. Mi posición de congresista de oposición hace un par de años sigue siendo a la misma de hoy siendo congresista de gobierno. Aquí lo que se trata justamente es no personalizar la discusión, sino como, de una manera objetiva, dimensionamos que la política exterior debe ser una política de Estado más allá de una política de gobierno.



Los Estados más grandes y fuertes a nivel mundial, como Brasil que es reconocido a nivel internacional por su política exterior, obedecen a este tipo de características y una de ellas es la profesionalización del servicio diplomático. Es muy importante porque nos ubica, más allá de si somos de gobierno o de oposición, en la pregunta por el deber ser de lo que debería ser, valga la redundancia, el servicio diplomático.

¿Este proyecto es un paso para cumplir la promesa del presidente Petro de profesionalizar el servicio?





Total. Hay que reconocer que esta Cancillería ha avanzado al respecto, ya va más del 30%. Pero insisto: de lo que se trata no es de dejarlo a la voluntad política del gobernante de turno, sino de volverlo como una política de Estado y eso se hace a través de que de una modificación legal.



Yo creo que en el transcurso del debate seguramente ese porcentaje va a variar, pero por supuesto estamos abiertos a la deliberación. Nosotros colocamos una vara muy alta: 80% de carrera diplomática.

¿Cuál sería el porcentaje mínimo que pedirían? Muchos dicen que debería ser el 50, otros el 60...

Dejar ya un porcentaje como ley, lo digo con sinceridad, sería un avance. Porque ahora no es ley, es un decreto que se modifica con otro decreto del Presidente. Pero por las circunstancias del país y el momento, un 50 / 50 sería un avance absolutamente significativo tanto para nuestra Cancillería como para la política exterior del país.

¿Cómo evalúa los nombramientos de este gobierno?



Como todo. Hay unos muy acertados, como el de la embajadora en Alemania: una mujer absolutamente capaz, entre otros. Hay otros que en lo personal no estoy de acuerdo, como muchas cosas que no estoy de acuerdo con el Gobierno.

¿Cuáles?

No doy nombres, no me ponga entre la espada y la pared. Pero parte de la discusión se la he transmitido al canciller (Álvaro Leyva) porque más allá de los nombres en particular y de caer cada cierto tiempo en esta discusión, la cuestión es avanzar y que desde el Congreso se presente la ruta de lo que significaría un proyecto de ley para que quede como política de Estado.

Racero durante la plenaria de la Cámara.

¿El proyecto propone algún cambio respecto a la Comisión Evaluadora de Méritos?



El proyecto no lo contempla de manera específica, pero cuando en el marco del proyecto en general se habla de los requerimientos que tienen que tener los de provisionalidad, indirectamente ya se está dictaminando cuáles son esos estándares que deberían ser evaluados por parte de las personas encargadas dentro de la propia entidad. Entonces no se toca la figura como tal de la Comisión, pero sí se les dan los lineamientos de cómo debería ser esa evaluación.

Aura Saavedra

REDACCIÓN POLÍTICA