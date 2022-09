El presidente de la Cámara de Representantes, David Racero, se refirió sobre el comportamiento que tuvo el senador del pacto Histórico, Álex Flórez, en Cartagena, después de que protagonizara un enfrentamiento con miembros de la Policía Nacional.



Presuntamente, el congresista del 'Pacto' se encontraba en estado de embriaguez y al parecer quería ingresar a una mujer a un hotel.



Por lo que, Racero aseguró que el Pacto Histórico, coalición de gobierno a la que pertenece Flórez, debe activar un comité de ética y revisar el caso del senador que incurrió en un comportamiento inapropiado y también lanzó improperios contra miembros de la Policía que acudieron al lugar tras el escándalo.



"La posición del Senador Flórez, no es la posición de la Bancada del Pacto Histórico.



La mayoría asumimos el compromiso ético y moral de representar a nuestro pueblo. Tenemos que comportarnos a la altura. Nosotros no vinimos a hacer leyes y ya, vinimos a dar ejemplo, no vergüenza", afirmó Racero, por medio de su cuenta oficial de Twitter.



El senador del Pacto Histórico, Álex Flórez, protagonizó un enfrentamiento con miembros de la Policía en Cartagena. Foto: Archivo particular

Por su parte, el congresista de la coalición del Pacto Histórico, Álex Flórez, tras generar toda una controversia por las diferentes acciones que cometió en estado de alicoramiento, se excusó por su comportamiento a través de un comunicado público que difundió por medio de redes sociales.



"Ofrezco mis más sinceras disculpas al país, a los empleados y huéspedes del Hotel Caribe, a la Policía Nacional y a la ciudadanía por mi lamentable comportamiento en los hechos ocurridos el 02 de septiembre de 2022 en la ciudad de Cartagena.



No hay nada que justifique mi comportamiento y por eso reitero mi disculpa. De nosotros se espera lo mejor, reconozco que debemos ser ejemplo para una sociedad que requiere cambio, también de nuestra parte. Esto no volverá a ocurrir", aseguró Flórez.

De nosotros se espera lo mejor, reconozco que me equivoqué y que sí debemos ser ejemplo para una sociedad que requiere cambio, también de nuestra parte. Esto no volverá a ocurrir. pic.twitter.com/RfdGKerBvH — Alex Flórez Hernández (@AlexFlorezH) September 2, 2022

