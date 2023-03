El hundimiento de la reforma política, uno de los proyectos bandera del gobierno del presidente Petro, es para David Racero, presidente de la Cámara de Representantes y uno de los líderes del Pacto Histórico el punto final de "una crónica de una muerte anunciada".



(Puede interesarle: Primera gran derrota del Gobierno y Roy: ¿por qué se hunde la reforma política?)



Racero, quien viene marcaando distancias con el presidente de Senado, Roy Barreras, uno de los padres de la reforma política, asegura que en esa cámara se introdujeron polémicos cambios que convirtieron la iniciativa "en un Frankestein". Y asegura que la clase política de nuevo demuestra que es incapaz de "autorreformarse".

¿Qué significa el hundimiento de la reforma política?

Creo que este hecho es el final de una crónica de muerte anunciada. Y anunciada ya desde diciembre del año pasado. En ese momento se votó la conciliación pero el Senado, hay que decirlo con toda la claridad, propició la creación realmente de un Frankenstein. En ese momento, me acuerdo muy bien, en la presidencia de la Cámara durante la votación de la conciliación casi se hunde la reforma. Casi se hunde porque en la Cámara veíamos con preocupación que el proyecto estaba viciado.



¿Por qué ahora a usted le parece mala la reforma política?

Porque como le digo, el espíritu original de la reforma se perdió allí. Se perdió la idea de lo que son las listas cerradas para fortalecer los partidos, fortalecer los proyectos, para ir avanzando poco a poco en el fortalecimiento de la democracia. Se perdió que las listas fueran cremalleras y se pueda garantizar de verdad la representación paritaria en el Congreso. La reforma estaba siendo viciada con unos artículos que iban a privilegiar la perpetuación de los políticos actuales en el Congreso.



(Lea: Alfonso Prada sobre la reforma política: 'Solicito aprobar retiro del proyecto')

Facebook Twitter Linkedin

David Racero, presidente de la Cámara de Representantes. Foto: Prensa David Racero

¿Tienen ustedes problemas con los políticos actuales?

No. No es un problema con los políticos actuales. Sino que como iba la iniciativa se volvió nociva. ¿Por qué? Porque cercena la democracia, cercena los nuevos liderazgos, cercena la juventud, entre otros aspectos.



¿Fue un proyecto con mucho ruido?

Así es. La aprobación en los primeros cuatro debates fue muy traumática. Y lastimosamente se llegó a este momento sin los cambios afirmativos y positivos correspondientes. Así que definitivamente, lo digo a nombre de la bancada del Pacto Histórico de Cámara de Representantes, nos toca apartarnos de ese proyecto que se estaba tramitando en Senado y vemos con beneplácito cómo el presidente Gustavo Petro responde a ese llamado que hacemos de la bancada del Pacto Histórico de la Cámara.



¿Lo actual no les sirve?

De nada sirve decir que es una reforma política si no no reforma nada. Nosotros no nos vamos a prestar para hablar de reformas, colocarle el gran nombre de reformas, pero para que al final todo sigue igual o hasta peor, es decir, que limite la democracia.



Se ha interpretado que esta es una derrota para el Gobierno Nacional porque es la primera reforma que se le cae en un Congreso donde tiene una poderosa coalición mayoritaria...

Pues sería una derrota si el propio Gobierno se hubiera mantenido en unas líneas y esas líneas se votaran en contra. Al contrario. Es más bien el Gobierno el que está tomando la iniciativa para corregir las cosas, es una acción completamente asertiva de decir: nosotros planteamos una discusión en el Congreso, no se da, es un derecho legítimo del Congreso, así que nosotros nos apartamos de esa línea que estaba cogiendo la discusión en el Senado. Los postulados siguen manteniéndose.



(Vea: Roy da estocada final a la reforma política: pide al Gobierno que la retire)



Pero, ¿entonces es una derrota de quién?

No es una derrota para el Gobierno. Es más bien una derrota a la posibilidad de hacer una reforma política que en verdad democratice más el proceso electoral, que realmente consolide los partidos, que dé garantías, como por ejemplo, el cien por ciento de financiamiento público, que posibilite garantizar el derecho a la participación política de manera real, que no esté condicionada al billete que se tenga en el bolsillo, que permita avanzar en disminuir la corrupción electoral. Entonces es el que pierde lastimosamente es el país, no el Gobierno.



El senador Roy Barreras impulsaba la reforma, la quería sacar adelante. Ustedes se apartan. ¿Hay una fractura en el Pacto Histórico?

Siempre hemos dicho que este semestre es el de las reformas sociales. La principal agenda nuestra está en las reformas a la salud, reforma pensional y reforma laboral. Hoy, además, ya se está aprobando el Plan Nacional de Desarrollo. Viene una adición presupuestal. Hay muchos avances. El corazón para nosotros de las reformas, repito, es lo social y en eso vamos por buen camino. En eso la coalición, con toda la discusión, la deliberación, la crítica, pero también las propuestas, la coalición, insisto, se ha mantenido, se ha fortalecido. Hoy la coalición va por buen camino



¿Lo ocurrido con la reforma política es un triunfo suyo? ¿Del presidente de la Cámara, David Racero, sobre el presidente del Senado, Roy Barreras?

Yo lo único que tengo es respeto por el senador y compañero de bancada Roy Barreras. Hemos tenido unas diferencias, tal vez en la forma como se ha concebido la discusión y el trámite de las reformas en la actualidad. Pero esto no es un tema, ni en lo más mínimo, personal o una o una disputa entre presidencias. Ni más faltaba. Nuestro trabajo siempre he sido colaborativo. Y si hemos mostrado algunas diferencias, son públicas y creo que eso ha nutrido el debate. Estoy seguro que en las agendas de las reformas sociales, nuestra apuesta fundamental, el Senado y la Cámara le va van a responder al país.



Facebook Twitter Linkedin

Los representantes Erika Sánchez y David Racero, con los senadores Roy Barreras y María José Pizarro durante la presentación del protocolo. Foto: Sergio Acero. EL TIEMPO

¿Ustedes en el futuro próximo van a presentar un nuevo texto de reforma política?

Mire, yo se lo digo como persona, como individuo, esto no es una posición de bancada, no es una posición de partido. Tampoco es algo que yo haya dialogado con el presidente Petro, es un tema, una opinión meramente personal. Mi opinión es que a las reformas políticas yo les tengo pánico cuando son tramitadas en el Congreso.



¿Por qué?

Porque es muy difícil que la clase política se reformule a sí misma. Es muy complicado. Creo que, si algo tiene que hacerse como reforma, para que una reforma política, realmente ideal, pase, se tramite, se apruebe sin que quede un Frankenstein, sin que la mochen, sin que la vicien, como ocurrió con esta, tiene que ser de una iniciativa ciudadana. Y la iniciativa ciudadana, creería yo, debe ser a partir de una recolección de firmas, si es necesario, de un referendo, es decir, de un proceso social que vaya más allá de los políticos.



(Siga leyendo: Gobierno promovió los micos en la reforma política: senador Miguel Uribe)



¿Así de complicado es?

Claro. Es difícil que la propia clase política se reformule o reformule un sistema que le ha servido hasta ahora. Es muy difícil. Es muy difícil, por ejemplo, que en un congreso mayoritariamente de hombres hagan una reforma para que cedan el 50 por ciento del lugar que tienen a las mujeres . Una reforma política de verdad debe ser una iniciativa ciudadana, y la reforma política solo tendrá eco si realmente es un mecanismo ciudadano el que la impulse. De lo contrario, por el Congreso, no le veo futuro.



POLÍTICA