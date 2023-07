El próximo 20 de julio, David Racero dejará la presidencia de la Cámara de Representantes, pero antes de abandonar dicha dignidad habló con EL TIEMPO sobre los retos para la bancada de gobierno de cara a la discusión de las reformas sociales y acerca de las lecciones que dejó la pasada legislatura.



¿Cuáles van a ser los retos en este nuevo periodo?

En primer lugar, hay que decir que la agenda de cambio que se tramita por medio del Congreso se mantiene y se va a insistir en ella. Eso implica seguir tramitando en las respectivas plenarias de Senado y Cámara tanto la reforma pensional como la de salud, y, además, se va a volver a radicar la reforma laboral como ya es bien sabido. Adicionalmente, se trabajará ese gran acuerdo fundamental a nivel nacional sobre la reforma en la educación superior, que en lo personal, creo que es de las más importantes, dado que la inversión en la educación superior significa desarrollo de país, mayor productividad. Por eso, vamos a insistir en términos de cobertura, sostenibilidad y en términos de eliminar barreras de acceso por motivos económicos. Este es un país donde de cada diez bachilleres que se gradúan al año, solo cuatro logran ingresar a la educación superior. Es decir, tenemos muy presente que el país que no invierte en la educación es un país condenado al fracaso. Yo creo que en eso el Congreso y el país seguramente avanzarán hacia un gran acuerdo de fundamental sobre la educación.

¿Qué pasará con la laboral?

La reforma laboral se tramitará, pero no el 20 de julio. La ministra Gloria Inés Ramírez nos comunicó que esperarán un par de días, tal vez semanas, para pulir esa reforma, pero la agenda se mantiene.

¿Cómo ve las fuerzas de cara a la aprobación de esas reformas?

Desde el Pacto Histórico, ya sea nosotros como bancada, pero también desde la orientación del presidente Gustavo Petro, seguimos reafirmando que las grandes reformas solo pueden salir adelante con grandes consensos. Por eso, volvemos a invitar al Congreso, y a todos los partidos y bancadas, a que nos pongamos de acuerdo para sacar adelante estas reformas. En ese sentido, se sigue trabajando para consolidar y reconstruir una coalición de gobierno que de verdad esté comprometida con la agenda de cambio y en eso yo soy muy optimista, pese a lo que puedan pretender algunos miembros de la oposición, que aspiran a hacer un bloque en contra del Gobierno. Entonces, el primer medidor, hay que decirlo, será el próximo 20 de julio, en el momento de definir las mesas directivas del Senado y Cámara, y seguramente eso trazará una ruta para la agenda legislativa.

¿Habrá cabida para los partidos que se independizaron de la coalición?

Total. Reafirmamos completamente que la coalición de gobierno se hace con los congresistas que realmente quieren la agenda de cambio, que planteen una discusión genuina de cara al país. Yo he insistido mucho en que hay que reconocer que entre los propios partidos, en la misma ‘U’, en el Conservador y en el Liberal, hay congresistas que tienen unas simpatías muy grandes con la agenda que se ha propuesto por parte del Gobierno. Hay otros congresistas que no, que tal vez consideran que como está hoy el país, está bien, y es legítimo que lo piensen, pero lo que nosotros estamos planteando es que los congresistas, independientemente del partido, que consideren que hay que responder a un clamor ciudadano y popular de cambio son bienvenidos.



Por eso insistimos en que los partidos, más que declararse en independencia ante el Gobierno, deberían pensarse más bien la independencia interna, porque los congresistas se deben a sus electores, no se deben al jefe del partido, y eso hay que enfatizarlo. No se puede coartar la democracia de los congresistas, no se puede coartar el derecho legítimo, constitucional y legal que tienen para poder adelantar las discusiones y las votaciones. Lo que vimos al final del período pasado fue hasta posible constreñimiento en algunos congresistas.



Así que yo creo que aquí tenemos que poner los puntos sobre la mesa y ser sinceros en el debate. El congresista que no esté de acuerdo con las reformas, que haga el debate, que plantee la discusión y que vote en contra si quiere.



En caso de que no se logre consolidar esa coalición, ¿se irá por el voto a voto como lo anunció el ministro Velasco?

Sí, y hay que mencionarlo. Realmente lo que ocurre en cada reforma es al final la votación individual de cada congresista y por eso reivindicamos la legitimidad que tiene cada congresista para plantear la discusión y tomar propiamente su decisión de si quiere o no acompañar las reformas del cambio, pero que se lo digan al país. Si no está de acuerdo con la reforma laboral, que va a generar más estabilidad a los trabajadores, que va a recuperar el pago de las horas perdidas, que va a generar mejores condiciones, que va a impulsar la economía, pues que lo digan y tendrán sus razones.



Esos son los términos que nosotros desde la bancada del Pacto Histórico les vamos a plantear en el debate. En lo personal, ya me libero de lo que es la presidencia de la Cámara, que por supuesto asumí de manera muy responsable y en donde di todas las garantías, permití la discusión y fui el árbitro de la discusión. Ahora asumo más una posición de defensor de las reformas sociales y de defensor de las que vamos a tramitar como bancada del Pacto.

¿Cómo ve la puja por las mesas directivas y las presidencias de las comisiones?

La bancada del Pacto lo dice abiertamente ante las demás bancadas: nosotros reafirmamos los compromisos que hemos asumido desde el año pasado. Creo que en eso la palabra se tiene que respetar y se tiene que garantizar, y en ese sentido invitamos a los demás partidos a que refrendemos esos acuerdos, que tuvieron una gran discusión por parte de los voceros de ese entonces, fueron más de dos semanas que dieron como resultados unos acuerdos para la buena convivencia política.



Invitamos a los demás partidos a reafirmar esos compromisos. Cada partido internamente decidirá, según le corresponda alguna dignidad de presidencia o vicepresidencia, cuál nombre van a postular y creo que eso también debe garantizarse por parte de todos. Eso es lo mínimo que se pide para que haya un Congreso viable.

¿Cuáles fueron las lecciones que dejó para el Pacto la pasada legislatura? Se habló mucho de la falta de experiencia de varios congresistas...

Cuando los proyectos de ley son previamente conocidos, discutidos y deliberados, el trámite en el Congreso también se puede dar de mejor manera. Aprovecho este espacio para hacerle una invitación al Ministerio de Educación, que antes de radicar el proyecto de la reforma de la Ley 30 pueda haber un ejercicio de participación. Eso hace parte de los aprendizajes que se tuvo en el trámite de las reformas anteriores. Estas no son reformas para los próximos cuatro años, son reformas para las próximas décadas.



Si hablamos, por ejemplo, de la reforma pensional, por supuesto tiene que tener una base de acuerdo social amplia que de verdad permita su sostenibilidad a lo largo del tiempo. Eso es demasiado serio como para tramitarlo a las carreras, y eso yo lo reafirmo en el sentido de que sea la ruta. Pero también es cierto que no podemos empezar de cero.



Hay algunas voces queriendo plantear que la reforma laboral se reestructure de cero, pero ya hay una discusión que se dio durante todo el mes que pasado, unos acuerdos, un proyecto inicial que tramitó el Gobierno Nacional y que ya fue modificado de cara a la ponencia en la Comisión Séptima. Hay que ajustar cosas, por supuesto, siempre puede haber modificaciones, pero no partiendo de cero. No se puede hacer borrón y cuenta nueva.

¿Qué tan prioritarios serán los proyectos de humanización carcelaria y sometimiento, claves dentro de la ‘paz total’?

Esperemos que también puedan ser tramitados en las comisiones primeras. En las comisiones primeras, hay que decirlo, tuvieron una gran exigencia el semestre que pasó y eso generó mucho trancón en esa comisión. Para esta oportunidad, tal vez pueda priorizarse estos proyectos paralelos a los de las reformas sociales que se han a tramitar en otras comisiones.



¿Cómo analizan el panorama para el Pacto para las elecciones regionales de octubre?

Estamos en un proceso de selección de candidaturas con todas las capacidades y la idoneidad posible. También invitamos a que se puedan fortalecer a nivel regional frentes amplios, que puedan hacer un ejercicio de proyección a nivel territorial de una agenda de cambio que complemente la que se plantea a nivel nacional. Para que se pueda materializar esta agenda que se ha propuesto, que venimos construyendo, puede tener mucho más arraigo, mucha más profundidad, cuando tenemos gobernadores, alcaldes, asambleas, consejos, que tengan una afinidad y una identidad mucho más cercana. Del Pacto Histórico estamos definiendo nuestras candidaturas de jóvenes, mujeres, líderes sociales y sectores alternativos.

El presidente Petro no llegó a San Andrés y también faltó a la cita con la bancada el Pacto. ¿Qué está pasando con él? ¿Les preocupa el mensaje que se esté dando de cara al país?

Nosotros no tenemos la información en detalle de por qué no pudo asistir. Ayer tuvimos la reunión, llegó el ministro Velasco, llegó el director Carlos Ramón. Carlos Ramón nos expresa que el Presidente está un poquito indispuesto, pero de nuestra parte el diálogo es con el Gobierno. Estaban las dos vocerías más importantes de interlocución con el Congreso, también estuvo la ministra Gloria Ramírez, y lo que se trataba era concertar la agenda estratégica de cara a la próxima semana, mesas directivas y el inicio del periodo legislativo.

CAMILO A. CASTILLO

@camiloandres894

REDACCIÓN POLÍTICA

