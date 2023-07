El senador de Cambio Radical, David Luna, fue uno de los congresistas de la oposición que proclamó un discurso como respuesta a la intervención del presidente Gustavo Petro en el Congreso. Las palabras del congresista han sido aplaudidas por diversos sectores.



Luna inició agradeciéndole al jefe de Estado el hecho de que se hubiera quedado en el recinto para escuchar las palabras de los opositores. su Gobierno. También recordó que el rol de su partido y de quienes se oponen a la administración es hacer control de la gestión del Gobierno.



"Una potencia mundial de la vida, dice el Presidente, pero ¿cómo es la vida que propone el señor Presidente?", cuestionó.



Luego habló de algunos ministros: "Su saliente ministra (Irene Vélez) no atendió ninguna de las recomendaciones que le hicimos sobre un posible racionamiento. Su saliente ministro de Hacienda en la discusión de la reforma tributaria y posteriormente no atendió los reclamos que le hicimos sobre la más baja ejecución presupuestal que tiene en este momento su Gobierno".

María Fernanda Cabal, David Luna, Marelen Castillo, Erika Sánchez y Daniel Carvalho. Foto: EL TIEMPO

Luna, en su discurso, hizo referencia a la situación de los líderes sociales y manifestó que durante mucho tiempo se hizo campaña "en muchos de los movimientos que usted ha liderado" y dijo que hoy hay "graves preocupaciones con lo que está pasando con la protección de vida de los líderes".



También dijo que la independencia no es "desmoralizar a la Fuerza Pública (...) Merecen el mayor respeto y acompañamiento, pero también merecen usar sus capacidades".



Sobre la paz, dijo que esta no es de derecha ni de izquierda, "es un derecho", al igual que la seguridad. "La Fuerza Pública tiene el respaldo de nuestra sociedad y le exige Presidente que por favor les desamarre las manos y los pies", agregó.



Gustavo Petro, presidente. Foto: Diego Caucayo. EL TIEMPO

Luna enfatizó en que la independencia no es "en ninguna de sus formas, que los impuestos de los colombianos se les paguen a los delincuentes (...) Bajo ninguna circunstancia se les puede premiar".



"Con esos impuestos, Presidente, bienvenidos todos los programas educativos y de generación de posibilidades, pero bajo ninguna circunstancia al ciudadano que se rompe el lomo y hace todo el esfuerzo para llevar la comida a su casa se le puede decir que tiene que entregar los impuestos que con mucho trabajo logra pagar para que criminales salgan de las cárceles", añadió.

David Luna, congresista. Foto: Diego Caucayo. EL TIEMPO

Luna por otro lado dijo que Colombia está en riesgo de estancarse en el tiempo y que hay que pasar del discurso a los hechos. Por otro lado cuestionó lo que él llamo "ataques permanentes" a los medios de comunicación



También mencionó las polémicas del Gobierno y reclamó que a la oposición se le ha negado el derecho de adelantar un debate sobre las interceptaciones ilegales. "Yo le pido coherencia. Si eso está pasando en el Gobierno, lo mínimo que esperamos es que los funcionarios que han dado esas órdenes responden ante la justicia y políticamente".



Por último dijo: "Prefiero al presidente Petro estadista del 7 de agosto, y no al presidente Petro activista del discurso de balcón. Acá necesitamos ejecutores".



Aura Saavedra

REDACCIÓN POLÍTICA