David Luna, senador de Cambio Radical, habló con EL TIEMPO sobre el trámite de las reformas del gobierno del presidente Gustavo Petro, las cuales, según dijo, las están sacando a pupitrazo.



Asegura que se deben dar garantías de debate para los opositores e independientes, así como agendar proyectos que no son del Pacto Histórico.



Son partido independiente, pero en las últimas semanas han sido más opositores. ¿Qué piensa de lo aprobado, como las reformas política y tributaria?

Cuando uno gana las elecciones gobierna, pero cuando las pierde controla. Tomamos la decisión de ser independientes porque creemos que si al Gobierno le va bien, al país le va bien. Pero la independencia nos permite estar de acuerdo con los proyectos que son positivos para el país y en desacuerdo con los que le hacen daño. Lo dije desde el día cero: haré oposición, pero no haré daño.



La reforma política de Petro es revanchista, antidemocrática y promueve el clientelismo con el transfuguismo y que los congresistas puedan ser ministros. Buscan fortalecer al partido de gobierno. De otro lado, la tributaria no es ni social ni equitativa. Pero para que entiendan la independencia y la oposición, a diferencia del uribismo, votamos positivamente la prórroga de la Ley 418, que es darle al Gobierno las posibilidades de continuar el diálogo con el Eln.

El Centro Democrático ha encontrado en ustedes una especie de aliado para hacer oposición en ciertos proyectos...

Lo que haga el Centro Democrático es problema de ellos. Hemos dicho con claridad que estamos defendiendo tanto los principios como los valores de un partido por el cual votó la ciudadanía.



Somos 30 congresistas que tenemos que responderle al electorado. Nosotros hacemos oposición, pero no hacemos daño. Sin embargo, este gobierno está cometiendo gran cantidad de errores que nos van a llevar a una crisis económica el próximo año.



El senador David Luna le obsequió una medalla de la Virgen a Roy Barreras. Foto: Tomada de Twitter: @RoyBarreras

Se habla ya de una aplanadora en el Congreso. ¿Cree que están sacando a pupitrazo los proyectos?

Definitivamente están sacando todo a pupitrazo sin permitir la discusión y sin permitir el debate. Ellos creen que eso es un logro, pero verdaderamente es un tiro en el pie porque la cantidad de hechos inconstitucionales que están permitiendo va a llevar a que muchos de esos procesos se caigan por trámite o muchos otros por fondo, debido a la falta de análisis.



No están permitiendo que muchas de las proposiciones se discutan, por eso nosotros, cuando sentimos que nuestros derechos son vulnerados, nos hemos retirado. Se les olvida que Gustavo Petro siempre fue congresista opositor y a él siempre se le garantizaron sus derechos, sus intervenciones. Si él dice ser un demócrata, todos los demás deberían actuar en la misma sintonía.

¿Qué está pasando con los proyectos de ustedes?

Un ejemplo, somos autores del proyecto que reduce las vacaciones del Congreso. Estaba en primer punto del orden del día hace 15 días y lo han venido aplazando para la reforma política, Ley 418, ahora este martes para el presupuesto.



Si este proyecto se hunde, es de única responsabilidad del partido de gobierno, que no les ha permitido a la oposición y a los partidos independientes influir en el orden del día, como lo exige el Estatuto de Oposición.

Pero también están aplazando proyectos de congresistas del Pacto...

​Las diferencias entre los miembros del Pacto son evidentes, pero la ropa sucia se lava en casa y yo en eso no me meto porque soy respetuoso. Lo que sí es cierto es que el orden del día no puede únicamente premiar los intereses del partido de gobierno, tiene que ser equilibrado para que se discutan iniciativas de un lado y de otro.

Y este proyecto de reducción de vacaciones, de alguna manera, va de la mano con el mandato con el que Petro ganó...

De acuerdo. Si el Congreso se quiere reconectar con la opinión pública, tiene que disminuir o acabar sus privilegios. Uno de ellos son las vacaciones, así las llamen receso. Ahí hay algo absurdo que necesita reducirse.

MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA