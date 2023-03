En entrevista con EL TIEMPO, el senador por Cambio Radical David Luna, quien ha sido bastante crítico con el gobierno del presidente Gustavo Petro, aseguró que "en el Congreso no estamos elegidos para aplaudirle todo", a propósito de las presiones que, dice, han recibido por parte del jefe de Estado.



También habló del futuro del Metro de Bogotá, obra a la que le ha hecho seguimiento de primera mano, y dijo que no se puede estar en la discusión de si es elevado o subterráneo. "Es increíble que sigamos, después de 80 años, en estas estúpidas discusiones".



(Además: Alejandro Gaviria y Petro se reunieron este martes tras revolcón ministerial)

Usted ha dicho que las noticias no pueden ser de un día, por eso están impulsando otro debate de moción de censura hacia la ministra Irene Vélez. ¿No cree que esto la fortalecería políticamente, en lugar de ejercer su propósito de control político?



Nosotros, 24 senadores, insistimos en la moción de censura a la ministra de minas por dos razones fundamentales: la primera, porque le mintió al Congreso y le mintió al país presentando en el debate pasado un informe que claramente mezclaba las reservas de gas sin sustento técnico. Pero segundo, porque la caída de la acción de Ecopetrol, que es mucho más reciente, puede poner en grave riesgo nada más y nada menos que la financiación de Familias en Acción, Jóvenes en Acción o Adulto Mayor.

Facebook Twitter Linkedin

Miguel Uribe, senador, Guillermo Reyes, ministro de Transporte, y David Luna en un debate de control político en el Senado. Foto: MAURICIO MORENO EL TIEMPO

¿Qué opina sobre la reforma al sistema penal que quiere adelantar el ministro Néstor Osuna?



Lo que queda absolutamente claro es que hoy en día la labor de resocialización del Estado no se está cumpliendo. Por esa razón, la parte de la reforma que habla de modificar ese esquema va a ser fundamental, no solamente de discutir sino de aprobar.

(Lea también: Irene Vélez: Oposición presentará otra moción de censura contra la ministra).



En segundo lugar, hay un problema grave y es la reincidencia. En Colombia, un delincuente comete un crimen, lo capturan y al otro día lo liberan. Hay que trabajar en reincidencia para que los delincuentes no crean que esto es tomándole el pelo al Estado.

¿Qué opina sobre el discurso del presidente Petro respecto a la reforma al sistema de la salud?



Me siento indignado porque diga que hay que cerrar el Congreso. Me parece que es una amenaza absurda de país tercermundista FACEBOOK

TWITTER

Creo que el presidente Petro amenazó al Congreso y la división de poderes. El presidente Petro tiene que entender que él es el jefe del Ejecutivo, pero el Congreso lidera el Legislativo y en el Congreso no estamos elegidos para aplaudirle todo.



Yo no me siento amenazado porque diga que la gente debe marchar, yo me siento indignado porque diga que hay que cerrar el Congreso. Me parece que es una amenaza absurda de país tercermundista.



En segundo lugar, yo creo que en la reforma de la salud hay cosas positivas. Hay que pensar en la regionalización de la atención. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo mayor en la interventoría de los servicios.

¿Cree que en verdad en el Congreso están representadas todas las personas?



Yo sí creo que el Congreso tiene una importante representación del país. Finalmente tiene una votación similar a la del presidente. Obviamente, esos son unas personas. Otras pueden ser las que no votan que están en todo su derecho, aunque creo deberían reflexionar sobre ello, que tienen el legítimo derecho de salir opinar en donde les parezca hacerlo.

Facebook Twitter Linkedin

David Luna, senador por Cambio Radical. Foto: Prensa Senado

Usted dijo que una posibilidad para aliviar el problema de la cantidad de médicos sería una reforma de la ley 30 de 1992, que es la ley de educación superior. ¿Qué incluiría una reforma a esta ley?



Yo le dije al presidente: “Hagamos un acuerdo nacional, hay cosas en las cuales nos podemos poner de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo con usted que tenemos un gran embudo en materia de especialistas y para lograr superarlo no solamente necesitamos voluntad universitaria, voluntad de los colegios de médicos, sino que la burocracia del Ministerio de Educación autorice más rápidamente la creación de nuevas especializaciones”.

(Le puede interesar: David Luna: 'No es posible que Minsalud mienta para justificar su reforma').

Ha habido bastante controversia alrededor de volver a darle un estatus político a la segunda Marquetalia. Usted acompañó el proceso de paz del presidente Santos y apoyó el plebiscito. ¿Qué opinión tiene acerca de otorgarle un estatus político a la segunda Marquetalia?



Yo apoyé el proceso de paz con las Farc. Voté el plebiscito positivamente. Creo profundamente que la mejor salida al conflicto con el Eln es el diálogo. Pero también creo que 'Iván Márquez' y la nueva Marquetalia deben, única y exclusivamente, entregarse a y enfrentar la justicia ordinaria.



Ellos le incumplieron a Colombia, ellos incumplieron un proceso de paz y en ese sentido optaron por el narcotráfico y la violencia. Que la fuerza del Estado actúe. Que el ministro de Defensa nos informe por qué razón no los está persiguiendo.

Volver a traer todas estas dinámicas de conflicto armado, de violencia podría afectar a las poblaciones. ¿No cree que podría ser perjudicial retomar una vía militar?



¿Cada vez que los señores que hicieron un proceso de paz prefieran volver a la criminalidad, tenemos que volver a darles una oportunidad? No. FACEBOOK

TWITTER

​Mire lo que pasó en diciembre. El gobierno del presidente Petro se equivocó terriblemente anunciando un cese bilateral que después el Eln salió a señalar que no existía. Cuando uno negocia un proceso de paz tiene que tener reglas y reglas internas.



Lo que está pasando en Arauca, en Santander, en Cauca, en Chocó pareciera que es producto de la inacción de la Fuerza Pública. Por eso yo llamo a la responsabilidad del ministro de Defensa, porque mientras las disidencias de las Farc y el Eln combaten para proteger el negocio de la droga, están muriendo civiles.



(No deje de leer: ¿Dinero de salud en manos de alcaldes y gobernadores? Presidente Petro responde).



¿Cada vez que los señores que hicieron un proceso de paz prefieran volver a la criminalidad, tenemos que volver a darles una oportunidad? No, para eso está la fuerza del Estado.

¿Qué tan posible cree o qué tan digna es la lucha para que el Ejecutivo, el Legislativo y Judicial, sean independientes? ¿Qué tan factible es?



Esta es una pregunta académica que merece una respuesta constitucional. Colombia tiene un sistema presidencialista, o sea, un sistema que tiene controladas gran parte de los poderes en cabeza del presidente. En ese sentido, la tridivisión de poderes es importante, pero es insuficiente. ¿Por qué? Porque muy seguramente no tiene la capacidad el Congreso de ejercer mayor control político, pero es lo que la Constitución nos dio y eso es lo que tenemos.



En ese sentido, siento que es muy importante entender que el Presidente lidera el Ejecutivo; el Judicial, las Cortes y el Legislativo, el Congreso. Que respeten la autonomía del Congreso, ganen los votos en franca lid o ganen los votos con la aplanadora gubernamental. Pero en el discurso del balcón vi a un Petro más activista que un Petro estadista.

¿Habla usted del respeto que se debe tener a la oposición dentro del Congreso? ¿La oposición a este Gobierno no es solo Uribe?



Claramente no. Uribe es un actor muy importante de la democracia, pero hay muchos que no somos uribistas y la oposición la representan personas y partidos también distintos al uribismo.



(Siga leyendo: Congresistas le piden a Petro que 'no amenace' si sus reformas no se aprueban).



Nosotros, desde Cambio Radical, somos un partido que representamos moderación, pero acción; que representamos respeto, pero que no nos callamos; que representamos estudio y que tomamos decisiones con base en la evidencia.

Usted habla de la democracia interna de los partidos. ¿Cómo vive usted, como miembro de Cambio Radical, la democracia interna? ¿Cómo se da esta discusión dentro del partido para llegar a las decisiones?



El metro es el metro de Bogotá. No es ni el metro de Peñalosa, ni el de Claudia, ni el de Petro FACEBOOK

TWITTER

​Este es un partido con un alto nivel de democracia interna. Se cita en el tema congresional, la bancada de Senado y Cámara, se discuten los temas, se dan argumentos de un lado y otro y finalmente se toman decisiones democráticamente.



Y así es que nos hemos puesto de acuerdo en casi todos los procesos, inclusive procesos que ante la opinión pública, pues son muy poco rentables de defender, pero que creemos que los principios y valores tanto de nosotros como el partido son fundamentales.

¿Cuál es su posición respecto a las polémicas que está generando el Metro de Bogotá?



​El metro es el metro de Bogotá. No es ni el metro de Peñalosa, ni el metro de Claudia, ni el metro de Petro. A esos gobernantes o ex gobernantes, pedirles que le bajen un metro a la soberbia. Es increíble que sigamos, después de 80 años, en estas estúpidas discusiones.



Hay una línea diseñada, contratada, ejecutada. Se han gastado ya un billón de pesos en la compra de predios. Por favor, avancen y por favor, entreguen por lo menos una primera línea. Que la segunda sea subterránea, maravilloso. Si quieren, ponemos una placa del tamaño del Campín diciendo quién la contrató y quién la inauguró y le hacemos venía a esos gobernantes.



DAVID BERNAL - THIAGO LUCERO

Escuela de Periodismo EL TIEMPO