El presidente Gustavo Petro volvió a insistir este miércoles 27 de septiembre ante sus seguidores en la plaza de Bolívar de Bogotá en la necesidad de hacer un acuerdo nacional.



"Les hemos propuesto un acuerdo nacional. Les hemos dicho que hablemos, no para que el presidente se arrodille, sino para que las élites puedan dialogar con su pueblo, que no lo vean como una cosa u objeto cuando hay elecciones. Que podamos dialogar para generar las transformaciones", aseguró el jefe de Estado.



(Además: Presidente Petro: 'En Palacio no nos vamos a quedar, es frío, helado y feo... asustan')

Esta no es la primera vez que el mandatario habla de acuerdo nacional. Es un tema que se ha vuelto recurrente en sus discursos desde el 20 de julio durante la instalación del Congreso.



Sin embargo, ha recibido críticas porque según algunos sectores se ha quedado solo en el discurso.



(Le puede interesar: 'Si mañana hubiera elecciones, ganábamos otra vez': presidente Petro en las marchas)

Facebook Twitter Linkedin

Presidente Petro en su discurso. Foto: Milton Díaz / El Tiempo

Precisamente tras el discurso que dio en la plaza de Bolívar, el senador por Cambio Rradical David Luna -considerado como el jefe de la oposición en el Congreso- dijo que el mandatario lleva casi tres meses a un acuerdo nacional "pero no actúa".



Como siempre, se queda solo en discursos. Hoy dijo que no se arrodillaría ante nadie, pero ¿entonces por qué tendríamos nosotros que arrodillarnos ante él? Quienes estamos en el Congreso representamos los intereses de los ciudadanos que nos eligieron, ciudadanos que entienden que las reformas del Gobierno solo traen retroceso, que congelan al país en el tiempo, que afectan a los colombianos en lugar de beneficiarlos", aseveró Luna a este diario.



No obstante, el congresista de Cambio Radical manifestó que la oposición está lista para conformar el acuerdo, peo alrededor del consenso y no de la imposición.



(En otras noticias: Miguel Uribe: Gustavo Petro está amenazando la democracia colombiana con estas marchas)

Facebook Twitter Linkedin

David Luna, senador de Cambio Radical Foto: Néstor Gómez. EL TIEMPO

"Aquí estamos listos y se lo hemos reiterado en varias ocasiones, para construir el acuerdo al que ha llamado el Presidente. Pero no puede ser un acuerdo de adhesión, debe ser en un acuerdo en el que desde el disenso, construyamos consenso", concluyó Luna.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA