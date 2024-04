David Luna: ‘Intervenciones a EPS son puro revanchismo del Gobierno por hundimiento de la reforma’

El senador David Luna, de Cambio Radical, advierte que el Ejecutivo ampliará estrategia de intervenciones a otros sectores en los que no ha logrado imponer sus proyectos. Expresa temor porque plata de la salud sea desviada a política.

Desde varios sectores se dice que las intervenciones a las EPS son una reacción del Gobierno al hundimiento de la reforma de la salud. ¿Lo interpreta así?



Pero por supuesto. Esto se nota especialmente al ver que ninguna de las intervenciones cumplió con el debido proceso. Las intervenciones se dieron en el momento en el que el presidente Petro supo que no tenía cómo detener el archivo de la reforma en la Comisión Séptima del Senado. ¿Casualidad? No, puro revanchismo.

Nueva EPS tiene cerca de diez millones de afiliados en los regímenes contributivo y subsidiado.

¿Cree que se abre la puerta para intervenir otros sectores?

Claro, es que ese es el mayor miedo. Lo que hizo Compensar, solicitar la liquidación, es claro: prefieren una liquidación inmediata a una intervención del Gobierno que lo único que pretende es saquear el sistema para financiar la reelección del presidente Petro en el 2026. Lo que está pasando con el sector salud es la clara muestra de lo que pasará con todos los sectores: el que no esté con el Gobierno será intervenido. Esto deja un mensaje de alerta muy grande que la ciudadanía debe entender. Los empresarios también deben reaccionar, el Presidente no se quedará solo con la salud y las pensiones, él va por más.

¿Esto es estatización?

Pues es lo que busca el Presidente. Claramente, como no logró aprobar su nefasta reforma, está implementándola a las malas o “de golpe” como él mismo lo anunció. Estamos transitando a la estatización total del sistema de salud. El problema es que el señor Presidente cree que al eliminar a las EPS del mapa los problemas de salud se van a resolver, pero no es así. El Estado no tiene capacidad para atender a la cantidad de pacientes que quedarán en vilo. Los que perderán sus medicamentos, tratamientos y algunos su vida, serán los pacientes y el Presidente claramente no está pensando en ellos, solo quiere proteger su ego y hacer efectiva su reelección en el 2026.

David Luna, senador de Cambio Radical.

¿Luis Carlos Leal le hace la tarea al Gobierno?

El Superintendente estaba impedido para aceptar ese cargo ya que había expresado públicamente posiciones políticas en contra de las EPS en general, señalando que todas eran corruptas. Su posición es sesgada. Cumple una labor para hacer efectivo el revanchismo del presidente Petro. Cuando se iba a votar la reforma toma la decisión de intervenir las EPS para opacar el resultado de la votación y para controvertir en la opinión pública que la crisis se debe al hundimiento de la reforma y no a que él mismo la estaba generando.

El presidente señala que Uribe, Santos y Duque también intervinieron EPS y las liquidaron. ¿Se asemejan esas situaciones a la actual?

La intervención es legal, pero en el caso de las intervenciones de Sanitas y de la Nueva EPS fueron totalmente ilegales. La norma señala que deben darse dos pasos antes de intervenir. Exigir un plan de mejoramiento y si ese no se cumple, desarrollar una vigilancia especial. Aquí hay una ilegalidad que es imposible comparar con gobiernos anteriores

¿Cuál es el mensaje del Senado al archivar la reforma de la salud?

Que los procesos de concertación son necesarios y que el Presidente no puede pasarse por la faja al Congreso, calumniándolo y menospreciándolo constantemente. Este es un país presidencialista, pero lamentablemente para el presidente Petro no es una monarquía. La separación de poderes y las instituciones se respetan.

Ministros Luis Fernando Velasco y Guillermo Alfonso Jaramillo.

El Pacto intentó sacar del debate por impedimentos a varios partidos, pero llamó la atención que quisieron sacar a ‘la U’ y a los liberales por presuntos aportes de EPS a esas colectividades. En Cámara, cuando esos partidos sí apoyaron la reforma, no se habló de ese impedimento...

Esta es la evidencia de la doble moral del Gobierno. Juega a lo que le funcione, no bajo sus convicciones. Hoy el Presidente dice que los partidos de ‘la U’, liberal y conservador están financiados por Keralty. La pregunta es: ¿quién los financió entonces cuando le votaron positivo su reforma en la Cámara? Si no hubiese prosperado la ponencia de archivo, el mensaje sería de un profundo respaldo a estos partidos.

¿Se va a radicalizar el Presidente tras esta dura derrota?

Ya lo está haciendo, él mismo lo dijo. Ya no tendremos una transición pacífica sino “de golpe”. Aquí no hay espacio para concertar absolutamente nada: ni con los pacientes, ni con los médicos, enfermeras, hospitales y clínicas.

Gustavo Petro, presidente de Colombia.

¿Cómo ve el futuro de la reforma pensional?

En la plenaria de Senado ya se agotaron las dos votaciones de archivo que la ley permite. Sin reforma a la salud, todos los esfuerzos del Gobierno estarán concentrados en la pensional. Esto claramente generará una presión para que salga más rápido, pues los tiempos en Cámara cada día son más justos para que el proyecto no se hunda por trámite.

¿Cambio Radical votará el texto alternativo?

Estamos en un proceso de evaluación de todas las implicaciones y beneficios de la reforma. Eso sí, teniendo en cuenta a los afectados por ella. Entendemos que el sistema pensional necesita cambios que garanticen la cobertura de más adultos mayores, así como la sostenibilidad del sistema. Por supuesto, esta será una decisión de bancada.

Debate de la reforma pensional en el Senado

Senador, cambiando de tema, usted hace más de un año alertó sobre los niveles de los embalses. ¿Se desatendieron esas advertencias?

No sólo advertí sobre los niveles de embalses, también advertí sobre más de 7 ingredientes que armaban un coctel explosivo para un apagón en Colombia. El crecimiento de la demanda, la exposición a la bolsa de las electrificadoras, el aplazamiento de la subasta, entre muchos otros. Hoy el ministro de Minas sigue ignorando el riesgo de desabastecimiento y ya estamos viendo las consecuencias.

MATEO GARCÍA - REDACCIÓN POLÍTICA