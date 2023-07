David Luna, senador por Cambio Radical, dijo en entrevista con EL TIEMPO que próximamente su partido va a tomar una decisión sobre el candidato que acompañarán en Bogotá de cara a las regionales de octubre.



Pero adelantó que este deberá ser un candidato que no le tenga temor al presidente Gustavo Petro para hacer los proyectos que realmente necesita la capital del país.(Lea la entrevista completa con David Luna acá)

"Próximamente vamos a tomar decisiones sobre a cuál candidato acompañaremos, pero, definitivamente, va a ser un candidato que no le tenga temor al presidente Petro para defender la seguridad de los bogotanos. Que no le tenga temor a Petro para defender el principio de construir sobre lo construido. Por ejemplo, avanzando de una vez por todas con el sueño de hace 70 años de tener un metro. Y que no le tenga temor al presidente Petro para, verdaderamente, construir los colegios y las universidades públicas que requiere la ciudad", aseveró el senador.



(Le puede interesar: Álvaro Uribe denunció a Salvatore Mancuso por vincularlo con asesinato de Eudaldo Díaz)

Facebook Twitter Linkedin

Partidor político por la alcaldía de Bogotá Foto: Archivo particular

Y es que estamos en la recta final de la inscripción de las candidaturas y ya se está definiendo la baraja de candidatos que buscan llegar a la Alcaldía de Bogotá. Por ejemplo, este martes el Pacto Histórico oficializó la candidatura de Gustavo Bolívar, quien obtuvo el aval del Pacto Histórico.



En la puja también están Rodrigo Lara, Carlos Fernando Galán, Juan Daniel Oviedo, Jorge Enrique Robledo y Diego Molano, principalmente. Pero no se descarta que a última hora aparezca un nuevo candidato. El sábado 29 de julio se vence el plazo para las inscripciones.



(En otras noticias: 'Adelante, colega': Irene Vélez celebra nombramiento de Andrés Camacho en el minminas)



En diálogo con EL TIEMPO, Luna también habló sobre el ambiente legislativo para este nuevo periodo en el capitolio y dijo que "el presidente Gustavo Petro tiene que tener claro que esta oposición no va a permitir que el país se congele en el tiempo. No puede ser que en cuatro años no vayamos a ver ni asomo de desarrollo. Lo segundo es que, evidentemente, el Presidente, pese a que planteó un acuerdo nacional, lo único que busca es que haya un acuerdo de adhesión a sus reformas y, claramente, nosotros estamos dispuestos a construir consenso, pero no a aceptar las propuestas que ya radicó. Y en tercer lugar, habrá un ambiente donde esperamos con nuevas presidencias que los derechos de la oposición se respeten al pie de la letra".



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA