El senador David Luna, calificado por algunos sectores como el nuevo jefe de la oposición en el Congreso, aseguró en entrevista con EL TIEMPO que pese al llamado al acuerdo nacional convocado por el presidente Gustavo Petro durante la instalación del nuevo año legislativo, va a primar la compra de conciencias y la mermelada para sacar adelante las reformas.



"El Presidente, pese a que planteó un acuerdo nacional, lo único que busca es que haya un acuerdo de adhesión a sus reformas y, claramente, nosotros estamos dispuestos a construir consenso, pero no a aceptar las propuestas que ya radicó", dijo el congresista de Cambio Radical.



¿Qué viene este semestre para el Congreso?



Son tres mensajes. El presidente Gustavo Petro tiene que tener claro que esta oposición no va a permitir que el país se congele en el tiempo. No puede ser que en cuatro años no vayamos a ver ni asomo de desarrollo. Lo segundo es que, evidentemente, el Presidente, pese a que planteó un acuerdo nacional, lo único que busca es que haya un acuerdo de adhesión a sus reformas y, claramente, nosotros estamos dispuestos a construir consenso, pero no a aceptar las propuestas que ya radicó. Y en tercer lugar, habrá un ambiente donde esperamos con nuevas presidencias que los derechos de la oposición se respeten al pie de la letra.



David Luna, senador de Cambio Radical

El senador Iván Name, nuevo presidente del Congreso, dice que le dará prioridad también a los proyectos de origen parlamentario. ¿Cree que lo hará?



Espero que sea garantista con los derechos que tenemos desde la oposición. Recuerde usted que la anterior presidencia nos negó sistemáticamente, por ejemplo, la posibilidad de adelantar un debate de control político para pedir explicaciones sobre las supuestas interceptaciones y seguimientos ilegales. Recibí con beneplácito las declaraciones del presidente Name cuando señala que la oposición tendrá garantizados sus derechos.

¿Qué opinión le merece la elección de Iván Name como presidente del Senado, catalogada como una derrota para el Gobierno?



Lo que queda claro es que en Colombia existe división de poderes. La justicia ha actuado con independencia y el pasado jueves el Senado actuó con independencia. El Gobierno tiene que tener presente que esta es una elección para que, en primer lugar, respete la independencia del Congreso. Y, en segundo lugar, Petro debe tener presente que no puede seguir amenazando al Congreso con sus discursos de balcón, señalando que si no le aceptan sus propuestas, pues entonces deben salir a protestar. El Presidente tiene que recordar que si bien fue elegido por una mayoría, el Congreso también fue elegido con otra mayoría.



Gustavo Petro en instalación al Congreso. 20 de julio de 2023

¿Cómo están las fuerzas hoy en el Capitolio?



Espero es que la pantomima no se repita, que se le diga desde diferentes partidos una cosa a la opinión pública y que se haga otra en las votaciones. Es fundamental que por responsabilidad política los partidos asuman posición. Cuando uno gana las elecciones gobierna, pero cuando las pierde controla. Este es un país que requiere en estos momentos una oposición consecuente y responsable políticamente. Fue el Presidente quien anunció la terminación de la coalición, creo que va a acudir a la misma estrategia cuando fue alcalde de Bogotá: utilizando la compra de consciencias, la mermelada para lograr sacar sus reformas adelante, irrespetando sus propuestas durante la campaña.

Tras su discurso, algunos sectores lo graduaron como jefe de la oposición en el Congreso. ¿Qué opina?



Es la opinión pública y los medios de comunicación que con base en las actuaciones terminan definiendo quiénes son las personas que los representan, en este caso en una jefatura de la oposición. Uno no se autoimpone un reconocimiento. Creo que lo que han visto desde el día cero es un reconocimiento por la coherencia. Desde el día cero le dijimos al presidente Petro: vamos a hacer oposición, pero no daño.



En Cambio Radical tienen una agenda legislativa muy nutrida este semestre, y este martes radican varios proyectos, hablemos un poco de estos...



Presentamos la reforma a la ley estatutaria de salud, por tercera vez, porque consideramos que es indispensable dar un debate al respecto y no imponer la que el presidente Petro cree que es la correcta, entre otras, que nos va a regresar 30 años en el tiempo al corrupto e ineficiente Seguro Social. Vamos a presentar una norma para eliminar el IVA de tiquetes aéreos y de hotelería. También un proyecto de ley para lograr fortalecer el sistema de alimentación escolar para que verdaderamente se constituya en un derecho. Asimismo, reformas a la justicia y a la consulta previa. Y, obviamente, vamos a presentar una reforma al sistema educativo porque el presidente Petro, por ejemplo, incumplió su propuesta de campaña de condonar los créditos a los jóvenes del Icetex.

Bancada de Cambio Radical.

Es decir, ¿también presentarán uno para condonar las deudas?



Sí señor, vamos a presentar un proyecto para que haya mayor acceso a la educación universitaria, para trabajar temas de calidad en la educación y para que sea fundamental el derecho a la educación que tienen los niños en estos momentos en Colombia.

¿Qué opina del nuevo llamado de Petro para construir un nuevo acuerdo nacional?



Con la buena fe, lo recibo con optimismo y disposición. Pero es la segunda vez que habla de acuerdo nacional. Este tiene que ser un acuerdo para que, del disenso, se genere consenso.

Ya entramos en el panorama regionales. ¿Con quién se van a ir para Bogotá, por ejemplo?



Próximamente, vamos a tomar decisiones sobre a cuál candidato acompañaremos, pero, definitivamente, va a ser un candidato que no le tenga temor al presidente Petro para defender la seguridad de los bogotanos. Que no le tenga temor a Petro para defender el principio de construir sobre lo construido. Por ejemplo, avanzando de una vez por todas con el sueño de hace 70 años de tener un metro. Y que no le tenga temor al presidente Petro para, verdaderamente, construir los colegios y las universidades públicas que requiere la ciudad.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA