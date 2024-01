‘No podemos entrar en una campaña dos años antes de las elecciones’: David Luna

¿Cómo analiza estos primeros días del año, que han estado muy movidos en temas políticos?



El presidente Petro nos prometió el cambio y se ha dedicado a echar discursos, a confrontar, a polarizar. El verdadero cambio es hacer, ejecutar, mejorarles la vida a los ciudadanos. Lamentablemente, vemos un presidente que no quiere gobernar, que no le gusta, al que lo único que le gusta es estar en campaña electoral. Por eso perdimos los Juegos Panamericanos, y por eso plantea ya una unidad de su partido político para el 2026, interviniendo en la actividad electoral.

Varios sectores están pensando en el 2026. ¿Eso no le hace daño al país, teniendo en cuenta que todavía le quedan dos años y medio a este gobierno?

Los analistas y muchos otros están cayendo en la trampa. La trampa se la puso el mismo presidente Petro, quien quiere que entremos en campaña porque es el espacio donde más cómodo se siente. No lo podemos permitir, bajo ninguna circunstancia. Tenemos que exigirle al Presidente que gobierne para todos los colombianos y que gobierne bien. No podemos entrar en una campaña dos años antes de las elecciones. De por medio está el futuro de la economía, evitar un racionamiento, recuperar la seguridad, que la perdimos, y, lo más complejo de todo, recuperar la confianza. No podemos caer en la trampa del Presidente.

El ministro de Salud dice que se necesita una reforma tributaria para que los empresarios paguen el déficit sistema de salud, ¿cómo interpretar eso?



Veo un ministro salido de los chiros, diciéndole mentiras al Congreso y reconociendo con claridad que la reforma de la salud es nefasta para el país, entre otras porque está desfinanciada. El ministro se quiere convertir en el heredero de Petro y por eso arremete contra los empresarios. Petro, en algún momento, les dijo esclavistas. Ahora el ministro de Hacienda los culpó de la inflación y el ministro de Salud los culpa de la crisis que está viviendo el sistema. No es contra el sector privado, es con el sector privado como se construye.

Pero el Presidente se reúne con los empresarios y sus ministros arremeten contra ellos. ¿Cómo entender eso?



Por favor, dejemos la inocencia. El presidente Petro siempre ha actuado de mala fe. El presidente Petro quiere hacerle daño al empresariado en Colombia, y muchos no lo vamos a permitir. El Presidente siempre está coordinado con su equipo ministerial. Él hace de policía bueno, y sus ministros, de policías malos. Claramente, lo que quiere es estatizar la mayor cantidad de servicios que hoy presta el sector privado y no permitir que haya competencia ni libre elección.

¿Qué está pasando con el Invima?



Claramente, la falta de director en propiedad afecta la pertinencia de las decisiones que se deben tomar desde esta entidad para solucionar los problemas de acceso a medicamentos. Ayer, durante la sesión de seguimiento en el Congreso, la directora encargada pidió con urgencia recursos para fortalecer la entidad, con el objetivo de gestionar el desabastecimiento y la escasez de medicamentos. ¿Sí hay recursos para incrementar de manera exagerada la nómina del Ministerio de la Igualdad, pero el ministro de Salud no escucha las peticiones de la directora del Invima? Inaudito.

¿Qué cree que va a pasar con la reforma de la salud en el Senado?



Soy muy pesimista. Creo que la reforma va a pasar en el Senado porque el Gobierno comprará todas las conciencias que sea necesario. Soy muy pesimista porque veo que, lamentablemente, somos pocos los que nos oponemos frontalmente a ese engendro de reforma de la salud. Lamentablemente, a este proyecto no hay cómo hacerle mejoras, porque reforma sí se necesita. Se debe meter a las EPS en cintura, abrirles paso a más especialistas, pero no se puede acabar con el sistema de solidaridad colombiano.

¿Y la pensional, que debatirán en plenaria?



Algunos académicos han dicho que esta es la menos mala de las reformas. Yo discrepo. Creo que es la peor de las reformas.

¿Por qué?

Con esta reforma no están buscando que más colombianos se pensionen; es más, les están quitando recursos a los que menos tienen. A los colombianos que apenas han podido ahorrar entre 0 y 300 semanas les van a regresar sus ahorros al cero por ciento. Es decir, sin ningún tipo de utilidad. Lo que buscan con esta reforma pensional es construir los recursos suficientes para mantenerse en el poder. Acá hay una estructura muy bien montada que busca, evidentemente, perpetuar la ideología.

Ustedes tienen todo listo para la moción de censura a la ministra del Deporte, si sigue en el Gobierno cuando se reanuden las sesiones legislativas...



Respeto el fuero presidencial, y es el presidente el único que puede determinar qué hacer con sus ministros. Pero la vergüenza y el oso internacional no tienen perdón, y por eso la ministra del Deporte no tiene perdón. Ella tiene una responsabilidad que se debe traducir en su salida del cargo.

Usted ha pedido que se convoque al Congreso...



Le he pedido al presidente del Senado citar el debate de la moción de censura para esta o la próxima semana. No tenemos que esperar hasta el 16 de febrero porque el Congreso puede ejercer sus funciones de control político en cualquier momento.

¿Cómo le irá al país este año, según usted?



Lamentablemente, la situación económica va a empeorar, y más si el Presidente insiste en radicar una reforma tributaria que puede afectar gravemente a los que menos reciben. Así que yo esperaría que reflexione, que actúe con sensatez y con mesura, porque si él quiere ser recordado como un líder internacional debe entender que primero lo evaluarán como un líder nacional. Lamentablemente, ser el responsable del regreso del secuestro, del regreso del fortalecimiento de los grupos al margen de la ley, pues no es el mejor recuerdo que se puede tener.

¿Cambio Radical está pensando en el 2026?



Yo no voy a caer en la trampa que nos ha puesto el presidente Petro de meternos en una campaña electoral dos años antes, estoy dedicado al ejercicio de la oposición sensata que es advertir lo malo para el país y acompañar lo bueno. Así que no nos vamos a desenfocar.