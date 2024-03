David Luna: 'El presidente Petro no tiene palabra, lo único que le interesa es reelegirse'

En entrevista con EL TIEMPO, el senador David Luna asegura que no cree que el presidente Gustavo Petro no tenga intenciones de reelegirse con la propuesta de crear una asamblea nacional constituyente.

Dijo además que apoyo de Germán Vargas Lleras a la idea de jefe de Estado es a título personal y no decisión del partido Cambio Radical.

El jefe natural de Cambio Radical, Germán Vargas Lleras, dice que apoya la propuesta de Constituyente del presidente Gustavo Petro. ¿Qué significa eso para el partido?

Respeto, profundamente, la opinión del doctor Germán Vargas pero no la puedo compartir porque el presidente Petro lo que busca es que le piquemos el anzuelo para entrar ya a una campaña política, a una campaña electoral. Al presidente Petro debemos exigirle que gobierne, no que se dedique a hacer política. Soy un defensor de la Constitución de 1991 y creo que la propuesta puede ser un vehículo para autorizar reelecciones o para terminación anticipada de mandatos.

Lo que dice Vargas Lleras, entonces, es a título personal y no una decisión de partido...

Germán Varas es el líder natural del partido Cambio Radical. Insisto, respetamos sus opiniones, pero también tenemos derecho a disentir y, en este caso, no puedo compartir esta opinión porque el presidente Petro quiere llevarse por delante la Constitución de 1991 solo con el ánimo de reelegirse y con el ánimo de ocultar su incapacidad gubernamental. Al Presidente tenemos que exigirle que dé resultados y que cumpla con sus promesas de Gobierno.

¿Se veía venir la propuesta del presidente Petro?

Lo llevo advirtiendo hace tres meses. En un foro público lo dije, después en dos emisoras radiales. Me llamaron loco, que estaba generando pánico. Y mire, el presidente Petro terminó diciéndolo, proponiéndolo y, seguramente haciéndolo, porque él se siente cómodo es en campaña, no gobernando.

Pero en entrevista con Andrés Mompotes, director de EL TIEMPO, el Presidente dijo que la idea de constituyente no es para un nuevo periodo presidencial de él ni para las reformas sociales. ¿Usted le cree?

Cómo le voy a creer si dos veces en campaña dijo que no iba a presentar una asamblea nacional constituyente y acaba de anunciar que la presentará. El presidente Petro no tiene palabra, se quitó la máscara finalmente y demuestra que lo único que le interesa es su interés por reelegirse. Cuando tenga la asamblea convocada y cuando estén elegidos los delegados, ahí entrará a insistir en la necesidad de autorizar la reelección, cosa con la cual yo no voy a estar de acuerdo.

¿Cree que el presidente Petro enterró sus reformas sociales?

Espero es que el Congreso actúe independientemente y las vote negativamente, porque son altamente inconvenientes para los ahorradores y para los pacientes porque acaba con el derecho a elegir, que está consagrado en la Constitución, y que el entonces partido del Presidente, el M19, ayudó a redactar.

El Presidente dice que esa Constitución de 1991 no se desarrolló...

El Presidente piensa que los colombianos son pendejos, que no analizan, que él con su dialéctica tiene la capacidad de distraer. No, el presidente señaló seis puntos y en esos seis puntos quiere hacer cambios constitucionales. Entonces, evidentemente, lo que busca es reformar la Constitución de 1991 para reelegirse y para distraer su falta de capacidad gubernamental.

¿La Constituyente será el nuevo discurso central del Presidente?

El Presidente es muy hábil y, por eso, habla de convocar a una constituyente a través de cabildos y no a través de una ley de la República. Lo que busca, claramente, es tener espacios políticos, de plaza pública permanentes, para aumentar la polarización, para fortalecer la estigmatización, para insistir en su teoría de odio y no para gobernar. El presidente lo que necesita son escenarios y ya los encontró. Lo que el país debe hacer es exigirle que se dedique a gobernar, a proteger la economía, a desamarrarles las manos y los pies a nuestra Fuerza Pública para que proteja a la sociedad civil, a no quebrar el sistema de salud y a enfrentar algo tan importante como lo son las relaciones internas con los gobernantes locales.

¿Cómo quedan ministros como Luis Fernando Velasco, del Interior, y Néstor Osuna, defensores de la Constitución de 1991?

Deberían tener el valor cívico y la altura académica de dar un paso al costado porque siempre han sido defensores de la Constitución de 1991 y no valdrá la pena que se acomodaran, simplemente, por guardar el puesto.

MATEO GARCÍA - REDACCIÓN POLÍTICA