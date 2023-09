El senador David Luna, de Cambio Radical, asegura que el subsidio de 500.000 pesos para los adultos mayores que prometió el presidente Gustavo Petro cuando estaba en campaña no ha sido entregado por falta de voluntad política.



Según el congresista, quien es una de las principales voces de la oposición, no es necesario esperar a que se apruebe la reforma pensional porque, dice, los recursos pueden salir del subsidio de la gasolina que ya no se está otorgando.



Usted señaló que no hay que esperar hasta la reforma pensional para entregar los subsidios a los adultos mayores que el presidente Petro prometió en campaña. ¿Por qué lo dice?



El presidente Petro en campaña les prometió a 3,5 millones de adultos mayores que les iba a entregar un subsidio de 500.000 pesos. Pero hasta el momento no lo ha hecho. Les está incumpliendo. El Presidente argumenta que no lo ha hecho porque está tramitando la reforma pensional. Pero no se necesita reforma pensional, solo se necesitaría voluntad política para adicionar al presupuesto estos recursos y pagarles de una vez por todas a estos abuelitos.



Gustavo Petro / David Luna. Foto: Néstor Gómez / EL TIEMPO

¿De dónde saldría la plata?



Nada más y nada menos que del ahorro que ha tenido el fondo de estabilización de los precios del combustible.

El presidente Petro prometió un subsidio de $500mil a 3.5 millones de adultos mayores desde su campaña. Para lograrlo no se requiere tramitar una ley, mucho menos una reforma pensional ¡la plata ya la tiene en el recaudo de la Reforma Tributaria y en el ahorro del aumento de los… pic.twitter.com/tX2VWMswCy — David Luna (@lunadavid) September 7, 2023

¿Cree que el Presidente diría que no hay esos subsidios porque el Congreso no ha tramitado la reforma?



Totalmente. El presidente Petro, como siempre, lavándose las manos, nunca diciéndole la verdad al país. Esa propuesta que planteó en campaña es buena. ¿Por qué? Porque hoy solamente 1’600.000 adultos reciben 80.000 pesos mensuales del proyecto Colombia Mayor y esa plata no les alcanza. Podrían estar recibiendo hasta 500.000 y subir a 3’500.000 adultos, pero no lo está haciendo. No necesita reforma pensional, no necesita ley. Lo único que necesita es voluntad política porque la plata la hay.

¿Qué está pasando con la plata de la gasolina?



Esa plata es la que se va a destinar para pagarles a las personas para que no maten o que no delincan. Es decir, a los delincuentes. Por eso digo que el Presidente está pretendiendo invertirnos los valores. Esa plata que se ahorra al no subsidiar la gasolina, que ya pueden ser 2 billones de pesos, podría utilizarse para quienes verdaderamente lo necesitan. Pero no, ahora está ad portas de girársela a unos delincuentes que, más bien, deberían de estar recibiendo educación, resocialización y no recursos directos por parte del Estado sin ninguna posibilidad de verificar si es que, verdaderamente, van a dejar de delinquir.



David Luna, senador por Cambio Radical. Foto: Prensa Senado

Esos recursos, según usted, van para el programa del Minigualdad que busca evitar que los jóvenes ingresen a grupos ilegales...



O usted los puede utilizar para lo que yo estoy mencionando, para cubrir el subsidio de los adultos mayores, o los podría utilizar para darles educación a esos jóvenes. El rector de la Universidad Pedagógica dijo hace unos días que con un billón y medio se podrían crear 150.000 cupos en la universidad para que los ciudadanos estudien, para que se alejen del delito. Por eso es que yo digo que el presidente Petro en sus discursos pretende invertir los valores y no lo vamos a tolerar. Los colombianos están haciendo un esfuerzo enorme para pagar más por la gasolina. Bueno, que esos recursos que se están ahorrando sean utilizados en subsidiar a los adultos mayores o, en su defecto, para darles a los estudiantes oportunidades. O, es más, cumplir otra promesa como es la de llevar a cero las deudas del Icetex.

La reforma pensional está pendiente de su segundo debate. Desde su partido, ¿la van a votar negativa?



Hoy en día, seis de cada diez colombianos no se van a poder pensionar. ¿Qué es lo que ellos buscan hacer en estos momentos? Retirar sus aportes. Pero hay una perla. Esa reforma pensional a las personas que tienen entre 0 y 299 semanas quiere devolverles sus recursos a cero interés, mientras que en un fondo privado a usted, mínimo, le devuelven el 3 por ciento de interés. Ahí hay una desigualdad aterradora. Pero, peor aún, a las personas que tienen entre 300 semanas y 999 que posiblemente no se pueden llegar a pensionar los quieren obligar a que reciban mensualmente un aporte por parte del fondo. Si eso no se corrige, no la vamos a acompañar.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA