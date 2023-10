David Luna dice que Gobierno 'desfinanció' a Bogotá por pelea entre Petro y Claudia

David Luna, senador de Cambio Radical y considerado el jefe de la oposición en el Congreso, aseguró en entrevista con EL TIEMPO que en el presupuesto para el 2024 Bogotá quedó desfinanciada, lo que se debe a la pelea entre el presidente Gustavo Petro y la alcaldesa Claudia López.



"Hay tinte político. Claro que hay un mensaje inexplicable por parte del gobierno del presidente Gustavo Petro que se desquita con Bogotá por su simple narcisismo o su simple interés de casar una pelea con Claudia López. Pero Bogotá es más que Claudia López, más que Gustavo Petro y lo que nosotros pedimos en la plenaria fue equilibrio y ese equilibrio no lo entregaron. Acá había pura vanidad", dijo.



¿Qué análisis hace del presupuesto aprobado por el Congreso?



Comienzo citando una frase de Winston Churchill: "La responsabilidad es la verdadera prueba de liderazgo" y, claramente, acá quedó demostrado que el presidente Petro, y su equipo económico, actuaron de manera irresponsable porque, como lo dijo el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, este es un presupuesto desfinanciado por lo menos en 15 billones de pesos, por ser conservadores. Y, seguramente, los colombianos no lo saben, pero tendrá que venir otra reforma tributaria el próximo año para financiar ese hueco que nosotros advertimos desde la votación de la tributaria anterior. Además, es un presupuesto que piensa más en la estrategia política del Pacto Histórico que en resolver los problemas de la economía del país.



David Luna, senador de Cambio Radical Foto: Néstor Gómez. EL TIEMPO

Varios congresistas bogotanos aseguran que el presupuesto para la capital quedó desfinanciado...



Tengo una responsabilidad con Bogotá, con mi ciudad, y el presupuesto literalmente le dio por la cabeza a la ciudad. Inicialmente estaba presupuestado un aporte de 8,7 billones de pesos y, de un plumazo, lo bajaron a 6,6 billones, demostrando casi que la pugnacidad del presidente Petro hacia Bogotá. Lo dije hace unos días: mientras que la alcaldesa Claudia López y el presidente Petro pelean por Bogotá, pues nosotros defendemos los intereses de la ciudad. Esta alerta es muy grave porque va a terminar impactando sectores como la seguridad de una manera aterradora.



Precisamente, ¿cómo impactaría esto a la ciudadanía?



Significa que teniendo como principal problema la seguridad en Bogotá, la nación solamente deja 15.000 millones de pesos para temas asociados a la modernización y la integridad de la seguridad: mantenimiento de cámaras, temas relacionados con aumento de pie de fuerza. Significa que vamos a tener gravísimos problemas en financiación de algo tan importante como es el hueco fiscal que tiene en este momento nuestro sistema de transporte público porque se dejan muchos menos recursos que los que se necesitaban. Se deja para todo el sistema de transporte 800.000 millones de pesos sabiendo que Bogotá, según lo dijo la alcaldesa, estaba recibiendo por lo menos 1,5 billones. Solamente se dejan recursos asegurados para temas de educación y para el compromiso que hace referencia a salud, que es un gasto recurrente. Pero estamos viendo que acá proyectos de alto valor no vamos a tener, lamentablemente, garantizados. Es un golpe para la ciudad muy duro.

Facebook Twitter Linkedin

El presidente Gustavo Petro y la alcaldesa Claudia López en consejo de seguridad Foto: Sergio Acero Yate / El Tiempo

Los congresistas paisas aseguran que no se incluyó en el presupuesto la plata para concluir megaobras en Antioquia. ¿Por qué pasa esto con proyectos necesarios para el desarrollo del país?



Porque, lamentablemente, vivimos en un sistema presidencialista donde para lograr un cambio presupuestal se necesita el aval del Gobierno y acá lo que queda demostrado es que el presidente Petro no fue grato con una ciudad que lo apoyó electoralmente y que él dice defender. Acá lo que se está viviendo es la animadversión de personalizar una pelea entre Petro y la alcaldesa López que la está terminando de pagar la ciudadanía. Para hacer el presupuesto hay que pensar la equidad, claro, y todas las regiones requieren recursos, pero también hay que pensar en el principio de la colaboración y Bogotá, finalmente, es la ciudad que más aporta en el presupuesto.



Con esto que dice, ¿usted cree que la reducción en el presupuesto más allá de las cuentas tiene un tinte de carácter político?



Winston Churchill decía: "La responsabilidad es la verdadera prueba de liderazgo."



Voté negativamente el Presupuesto que presentó el Gobierno para 2024. Aquí mis razones: 🧵👇 pic.twitter.com/9ZOb5ZA02Y — David Luna (@lunadavid) October 18, 2023

¿Y qué opina del presupuesto para los demás departamentos?



No solamente para Bogotá este presupuesto es absolutamente absurdo y negativo. También, por ejemplo, para departamentos como La Guajira que el presidente dice permanentemente defender, fueron no solamente golpeados sino afectados. Este es el noveno departamento en inversión, acá no hubo ningún tipo de equilibrio regional, comenzando por el golpe, que vuelvo e insisto, se le dio a Bogotá.



¿Hubo mermelada con el presupuesto para que se aprueben las reformas sociales?



Sí, claramente el Gobierno compró conciencias para apoyar las reformas de la salud y pensional a través del presupuesto. Lo que los congresistas no tienen presente es que también les van a incumplir porque al haber incluido muchos de los recursos de inversión a través de funcionamiento esos recursos seguramente no van a llegar a las regiones.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA