'El presidente Petro les amarró manos y los pies a nuestra Fuerza Pública': David Luna

El secuestro de Jefferson Elías Murillo, funcionario de la Registraduría en Chocó, y el atentado contra el alcalde de Tumaco, Félix Henao, provocaron duras críticas a la política de seguridad del presidente Gustavo Petro y son varios sectores políticos los que argumentan que la Fuerza Pública está maniatada.



El senador David Luna, de Cambio Radical, aseguró que hechos como estos se están convirtiendo paisaje y pidió al jefe de Estado reaccionar.



"La inseguridad sigue siendo la preocupación más grande de todos los colombianos. Lamentablemente el gobierno del presidente Gustavo Petro les amarró las manos y los pies a nuestra Fuerza Pública, a nuestra Policía, y hoy no se están defendiendo", comentó el senador.



Luna, además, hizo un balance sobre los principales indicadores de orden pública. Según él, el secuestro aumentó en un 73 por ciento y la ciudad más afectada es Medellín.



El crimen y el secuestro no dan tregua. Ayer otra víctima, Jefferson Elías Murillo, delegado departamental de la Registraduría para el Chocó, fue secuestrado. Esto se nos esta convirtiendo en paisaje, mientras los grupos armados hacen lo que se les venga en gana. Los invito a… pic.twitter.com/p27crXkpsi — David Luna (@lunadavid) January 7, 2024

"Pasamos en 2022 de 166 a 287 en 2023", aseguró el congresista, quien es una de las principales voces de la oposición,



"¿Cómo podemos hablar de progreso cuando este delito sigue siendo parte esencial de nuestra vida. El Eln qué está haciendo. Prometiendo y secuestrando. No podemos seguirlo tolerando", complementó.



Sobre la extorsión, Luna señaló que aumentó en un 13 por ciento. En Barranquilla, por ejemplo, se presentaron 68 casos por cada 100.000 habitantes.

Jefferson Elías Murillo, registrador delegado del Chocó. Foto: Facebook: Jefferson Elías Murillo

"Los tenderos, las droguerías, las panaderías, permanentemente recibiendo boleteos de banditas del crimen organizado", aseveró.



En el caso de hurto a personas dijo que el año pasado de presentaron 308.361 casos, lo que significa un aumento del 9 por ciento.



Luna, además, hizo un llamado de atención a la justicia para que les dé ejemplo a los colombianos y a los delincuentes. "No podemos seguir tolerando que un delincuente roba una, dos, tres, cinco veces. Las cinco es capturado y las cinco es puesto en libertad".



"La seguridad no es propiedad ni de la derecha ni de la izquierda. La seguridad es un derecho que todos los colombianos debemos exigir y que el Gobierno nos tiene que garantizar. Presidente, su tesis de pagarles a los delincuentes es equivocada. Ahí usted pretende invertirnos los valores. Los ciudadanos que delinquen deben ser sancionados, resocializados, por su puesto. Pero los recursos que nosotros pagamos con nuestros impuestos, en vez de entregárselos a ellos dizque por no delinquir, se los debería entregar a los ciudadanos que quieren educarse".



