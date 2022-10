El excongresista David Barguil habló sobre su investigación en la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia que, se dio a conocer este martes. Enfatizó que es "respetuoso de las decisiones adoptadas por las autoridades judiciales y que esta no será la excepción".

En el comunicado de prensa, Barguil agregó que atenderá todas las diligencias y citaciones que tenga que efectuar con la Corte Suprema. "En ese escenario daré todas las explicaciones que se me soliciten, con pleno acatamiento por las normas que rigen el proceso penal", explicó.



​La Corte abrió su indagación por la posible autoría de Barguil en delitos de tráfico de influencias, cohecho propio, financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas y como presunto determinador de contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales.



Frente al proceso de investigación, Barguil expresó que se abstendrá de dar declaraciones públicas en este momento.



"Cualquier manifestación por fuera del conducto procesal no sería respetuosa de las actuaciones que adelanta la Corte e implica necesariamente pronunciarse sobre hechos y diligencias cubiertas por la reserva sumarial, razón por la cual prefiero abstenerme de realizar pronunciamiento alguno y reservar mis explicaciones para entregarlas a la Corte en el momento que ella me requiera", se lee en el documento que el excandidato presidencial compartió a la opinión pública.



