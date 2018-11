Alistan ‘datacrédito’ para quienes deban cuotas alimentarias

Imposibilidad de recibir subsidios del Estado o aspirar a cargos públicos, no poder salir del país ni efectuar trámites migratorios y duras dificultades a la hora de pedir créditos bancarios son algunas de las sanciones a las que se tendrán que enfrentar los padres que suelen ‘colgarse’ con la cuota alimentaria de sus hijos.

Así lo contempla un proyecto de ley, aprobado este martes en segundo debate por la Plenaria de la Cámara, con el cual se busca crear una especie de ‘datacrédito’ para quienes se atrasen en el cumplimiento de tres cuotas alimentarias de sus hijos.



La iniciativa crea el Registro de Deudores Alimentarios Morosos –Redam- , como mecanismo de control al incumplimiento de las obligaciones alimentarias.



“Quienes sean reportados no van a poder recibir subsidios del Estado, no podrán salir del país y cuando soliciten créditos bancarios les van a descontar lo que adeudan”, explicó senadora de ‘la U’ Maritza Martínez, autora de la iniciativa.



Igualmente, quien aparezca en este registro no podrá tramitar una escritura pública hasta que solucione la situación. La iniciativa también golpea a quienes aspiren a trabajar con el Estado, pues quien aparezca en este registro no podrá tomar posesión de cargos públicos.

“El acreedor alimentario podrá acudir a una Comisaría de Familia con el propósito de poner en conocimiento el incumplimiento en las obligaciones alimentarias que dan lugar a la inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Redam). La Comisaría de Familia estará obligada a compulsar copias de la situación, con el propósito de dar inicio al trámite”, indica el proyecto.



La iniciativa pasará ahora a manos del Senado,