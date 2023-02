El comisionado de Paz, Danilo Rueda, es blanco de críticas por el trato que le dio a un grupo de periodistas que lo abordaron en los pasillos del Congreso para preguntarle sobre la 'paz total', tema bandera del presidente Gustavo Petro y que su oficina lidera.



En videos grabados por algunos de los comunicadores, se observa cómo el alto funcionario se niega a responder las preguntas y sigue su camino, pero cuando se detiene, lanza una frase que no cayó bien, pues podría considerarse como una intimidación a la prensa.



(Además: ‘Nada se hará que no acepten Fiscalía y jueces’: Danilo Rueda sobre sometimiento)

"¿Quién dijo que huyó?", les preguntó a los periodistas cuando se detuvo. Y posteriormente comentó: "Por favor, con respeto, no, no, no. ¿Cuál es su director?"



Ante esta última pregunta ,se escucha decir entre los periodistas: "Juan Roberto Vargas", quien es el director de Blu Radio. Y Rueda dice "listo".

Quienes ejercen un cargo público, tienen la obligación de rendir cuentas. Danilo Rueda, @ComisionadoPaz, no puede ejercer intimidación contra los periodistas que buscan respuestas de los funcionarios, frente a temas de interés público. pic.twitter.com/6vsfFwC87a — Javier Jules (@javierjules) February 20, 2023

"Es importante que nos hable, lleva tres meses sin hablarnos, Comisionado", se les escucha decir a los periodistas.



(Lea también: Roy sobre el comisionado de Paz: 'Lamento que hayan hecho equivocar a Petro')



La figura del comisionado de Paz ha sido blanco de críticas desde varios sectores. La más reciente fue este fin de semana por parte del presidente del Congreso, Roy Barreras, quien le dijo a EL TIEMPO que desde esa oficina han hecho equivocar al presidente.



"No conozco bien al comisionado: respeto en este y en otros nombramientos el fuero exclusivo del Presidente, que tiene criterios para escoger sus colaboradores. Lo que sí lamento es que hayan informado mal en varias ocasiones al Presidente y lo hayan hecho equivocar, como en el anuncio del cese de fuego multilateral del 31 de diciembre que no estaba listo, como se supo, pero que el Presidente de buena fe creyó que lo estaba", aseveró el congresista.



POLÍTICA