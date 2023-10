Ley Daniel Quintero: Radican proyecto para que alcaldes no renuncien a hacer política

Después de la renuncia de Daniel Quintero a la alcaldía de Medellín para unirse a la campaña de Juan Carlos Upegui, quien aspira a ser alcalde de la capital de Antioquia, dos congresistas del Centro Democrático radicaron un proyecto de ley que busca que ningún otro mandatario renuncie para hacer política.



Precisamente el proyecto, de autoría de la senadora Paola Holguín y el representante a la Cámara Juan Espinal fue denominado como la ley Daniel Quintero, teniendo en cuenta que el exmandatario local dejó el sábado para convertirse en “un soldado más en la campaña de Juan Carlos Upegui”.



El proyecto busca que ningún alcalde ni gobernador que renuncie a su cargo pueda hacer política durante los 12 meses siguientes modificando la ley de incompatibilidades. Además, tampoco podrán participar en política 12 meses después de terminar su periodo.



Daniel Quintero el día que renunció a la alcaldía de Medellín se reunión con su candidato Juan Carlos Upequi Foto: JAIVER NIETO ÁLVAREZ

​"Los alcaldes, así como los que los reemplacen en el ejercicio del cargo, no podrán celebrar, en su interés particular, por sí o por interpuesta persona o en representación de otro, contrato alguno con el respectivo municipio, con sus entidades públicas o privadas que manejen o administren recursos públicos provenientes del mismo; tampoco, tomar parte en las actividades de los partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos, sin perjuicio de ejercer el derecho al sufragio", se lee en el texto radicado este miércoles.



Según expertos, si bien Daniel Quintero no está violando la ley al renunciar para hacer política, su método es cuestionable, pues se habría aprovechado de un vacío en la ley de incompatibilidades.

Luego de su renuncia , el exalcalde de Medellín en campaña Foto: Jaiver Nieto / El Tiempo

“Es una forma de aprovecharse de un vacío legal sin perjuicio de que fue elegido para un periodo”, explicó a este diario el abogado penalista Francisco Bernate, presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia.

¿Por qué renunció Daniel Quintero?

Al candidato del partido Independientes, que fundó Daniel Quintero, no le está yendo nada bien en las encuestas y Federico Gutiérrez, quien va por su partido, Creemos, pero tiene el apoyo del uribismo, parece inalcanzable.



"No nos podemos quedar cruzados de brazos y hoy Juan Carlos Upegui marca como la única alternativa para poder enfrentar al Fico del uribismo y por esa razón he decidido convertirme en un soldado más", explicó Quintero.



Y Upegui, quien es familiar suyo y ha estado con él desde sus inicios políticos, cuando fundó el Partido del Tomate, no ha podido conectar con la ciudadanía, como sí lo hizo Quintero hace cuatro años cuando derrotó a Alfredo Ramos, candidato del Centro Democrático.

"Enfrentaré desde las calles, en cada uno de nuestros barrios y con nuestra gente a la rancia clase política que se cartelizó para tumbar a Medellín y robarse a EPM.

Por este motivo, he decidido presentarle a usted señor Presidente, mi carta de renuncia", le dijo el exalcalde al presidente Petro en una carta escrita a mano.



El hecho prende las alarmas, pues la alcaldía seguiría con lazos estrechos con un Quintero haciendo campaña abiertamente. Esto, teniendo en cuenta que la terna que envió Independientes -partido del que Quintero es jefe- al presidente Gustavo Petro para que designe un alcalde que esté a cargo de la ciudad hasta el 31 de diciembre del 2023 está conformada por funcionarios nombrados por el exalcalde y quienes son leales a él.



Esta renuncia, además, es considerada como expertos como una carta que se juega el Pacto Histórico para que una ciudad como Medellín no quede en manos de un rival del presidente Petro.



De hecho, esta coalición, que estaba indecisa en cuanto a candidatos en Antioquia, se unirá a la campaña de Upegui, según informó Quintero. La oficialización será el viernes.



No es la primera vez que un alcalde renuncia. En 2019 Rodolfo Hernández dejó su cargo para irse a hacer campaña con Juan Carlos Cárdenas, actual mandatario y quien no iba muy bien en intención de voto según las encuestas.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA