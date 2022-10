Durante el debate que busca regular el cannabis de uso adulto en país, Daniel Carvalho confesó consumir marihuana. El representante a la Cámara por Antioquia, de la Coalición Centro Esperanza, contó que fuma desde hace 25 años.



"Hace 25 años fumo marihuana y eso no me ha impedido graduarme como ingeniero civil con las mejores notas. Graduarme de dos maestrías con las mejores notas. Ser un buen hijo, buen amigo, un buen profesional y ser tres veces elegido por votación popular a diferentes cargos", reveló Carvalho.



Durante el debate,el representante contó: "La semana pasada como cada año me hice 18 exámenes médicos. El doctor los revisó y me dijo que estaban muy bien. Me dijo que tenía que bajarle a la sal; al azúcar, al café y al cigarrillo. Cuando le pregunté por la marihuana me respondió 'tranquilo'".

La mata no mata, lo que mata es la estigmatización, la ilegalidad y la falta de información.

Y continuó "a mi el consumo de marihuana no me ha hecho daño. No me ha llevado a problemas con la ley".



"¿Sabe qué me ha hecho daño? la estigmatización. La estigmatización de personas que piensan que por tener el pelo así o por fumar marihuana soy un peligro para la sociedad, cuando no lo soy".



Para el congresista lo que hace falta en el país es la falta de información "porque la mata no mata. Lo que nos mata es la estigmatización".



"Tenemos que superar esa idea del consumidor como un enfermo. El que se toma unos aguardientes no es alcohólico, ¿cierto? Igual pasa con el cannabis. Hay que regular para garantizar calidad, quitar negocio a las mafias y darle a los adultos la información y la libertad de elegir", asegura.

Daniel Carvalho, representante a la Cámara por Antioquia. Foto: Tomada de Twitter: @davalho

Carvalho es ingeniero civil, magister en gobierno y políticas públicas de la Universidad de EAFIT y en urbanismo del IFU de París.



Durante seis años fue concejal de Medellín y allí lideró debates sobre la contaminación del aire y la movilidad sostenible. De acuerdo a su página web, también ha trabajado por promover la política pública de igualdad de género y los acuerdos municipales de arte urbano y barrismo social.



Durante su paso por el legislativo en estos primeros meses, por ejemplo, ha realizado su labor de la mano con el senador Humberto de la Calle. Ambos presentaron un proyecto de acto legislativo que tiene como propósito eliminar el servicio militar obligatorio a través de la prohibición de toda forma de reclutamiento militar forzoso.



"La propuesta también busca establecer que todos los colombianos y colombianas presten un Servicio Nacional Social y Ambiental que ayude a la construcción de sociedades más democráticas", explica.



