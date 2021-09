CUT señala al Centro Democrático de querer precarizar trabajo de jóvenes

La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) acusó este viernes al Centro Democrático de tramitar un proyecto de ley que que pretende modificar la vinculación laboral de los jóvenes egresados de educación media, técnica, tecnológica, profesional o del SENA y que los podría dejar con condiciones laborales precarias.

Según reveló la organización sindical, la iniciativa permitiría que los jóvenes recién egresados sean vinculados laboralmente a través de contratos de aprendizaje y no de un contrato de trabajo.



(Vea también: Polémica por los proyectos para reformar la Policía)



El contrato de aprendizaje se creó para que los estudiantes puedan hacer sus prácticas de formación teórico prácticas y en contraprestación estos jóvenes reciben un apoyo de sostenimiento mensual, el cual puede estar incluso por debajo del salario mínimo.



"Por tal motivo, no se configura como una vinculación laboral, no establece una remuneración salarial, ni garantías laborales, ni está supeditado a las reglas del Código Sustantivo del Trabajo, limitándoles además su campo de acción frente a la negociación colectiva, obviando así las recomendaciones que la OIT ha hecho frente al punto", indicó la CUT.



En ese sentido, explica la organización sindical, "extender el contrato de aprendizaje a jóvenes graduados, que buscan su primer empleo, pauperiza las condiciones laborales y las garantías de empleo sobre la base de hacerlo más barato y descargarlo sobre los hombros de un sector de la población que ha sufrido sentidamente la crisis económica".



Cabe aclarar que los jóvenes son los que enfrentan la tasa de desempleo más alta dentro de los segmentos poblacionales, con una desocupación cercana al 23 por ciento.



"La CUT rechaza el contenido de la propuesta y exige el hundimiento del proyecto de ley, el cual no apuesta a aumentar el empleo juvenil, sino a precarizar las condiciones laborales de la juventud", concluyó la organización sindical.



POLÍTICA