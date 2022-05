El Consejo Nacional Electoral (CNE) citó para este lunes una audiencia pública para tratar una serie de reclamaciones presentadas por los candidatos a la Cámara de Representantes por la Circunscripción Especial Afrodescendiente.



Por su parte, los candidatos Luis Ernesto Olave y Ariel Palacios Ángulo, a través de un derecho de petición, le solicitaron al CNE que se abstengan de expedir las credenciales a las personas que según los resultados escrutados se quedaron con las curules de la circunscripción.

Por ahora las curules serían para Lina Martínez, quien es hija del condenado Juan Carlos Martínez Sinisterra, y también está Ana Rogelia Monsalve, que se postuló a la Cámara por los afros del cabildo Mokana de Malambo, pero dicho pueblo indígena niega que haga parte de la comunidad.



Asimismo, en la disputa por la curul figura Miguel Polo Polo, que de acuerdo a los resultados escrutados e informados por el CNE, habría obtenido en total 35.253 votos, siendo superado por Martínez, que tuvo 35.863, con 610 votos por encima del candidato a la Cámara por el Consejo Comunitario de Comunidades Negras Fernando Ríos Hidalgo.



El asunto de las reclamaciones está en que Olave —quien también fue candidato en la circunscripción de los afrodescendientes por el grupo político Fuerza Afro— presentó un derecho de petición en el que solicita que "se examine si los inscritos para participar en las pasadas elecciones del 13 de marzo cumplían con los requisitos".



Entre los argumentos que expuso el candidato a la Cámara está que en el decreto 1640 de 2020, se establece que las personas postuladas a las elecciones populares por la Circunscripción Especial Afrodescendiente debían cumplir con los siguientes requisitos:



1. Pertenecer al censo del respectivo Consejo Comunitario o ser integrante de la expresión o forma organizativa de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras.



2. Contar con la certificación de pertenencia étnica.



3. Ser o haber integrado alguna de las instituciones de participación de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras...".



En ese sentido, Sixto Quintero, miembro del partido político Mais, asegura que los candidatos que se postularon a la Cámara por la circunscripción afro tenían que ser avalados por una comunidad y demostrar su papel en procesos representativos para las comunidades.



“El problema es que mucha gente que se lanzó no cumple con esa medida, y los que ganaron no la cumplen”, dice Quintero.



Precisamente, sobre este tema, el Cabildo Indígena Mokana del Territorio de Malambo realizó una aclaración sobre el aval que presentó la candidata Monsalve. Desde el cabildo explican que la candidata había sido incluida en el censo de la comunidad indígena Mokana, porque está casada con un miembro de la comunidad.



“Un indígena mokana debe tener la ascendencia de nuestros ancestros del territorio Malambo, y en el caso de la señora Ana Rogelia Monsalve Álvarez, no cumple este criterio, ya que su ascendencia no es del territorio Malambo, según tenemos conocimiento por ella, es afrodescendiente cuyos orígenes son de Bayunca, corregimiento de la ciudad de Cartagena, Bolívar. (…) Por lo tanto, no es indígena Mokana”, señaló el cabildo Mokana, a través de una carta.

A propósito de la elección de Ana Monsalve a la Cámara por los Afros, el cabildo Mokana de Malambo se está pronunciando a través de documentos y dice que ella no es Mokana.@jorgecura1070, @AtlanticoEmi, @JoseGranadosF, @linarobleslujan, @JManjarresR pic.twitter.com/1VV4FA9sae — Nando J Lozano (@hernandolozano) March 22, 2022

Las reclamaciones

Audiencia pública en el Consejo Nacional Electoral, por reclamaciones de las curules afro para el Congreso. Foto: Diego Lozano. EL TIEMPO

En medio de una audiencia pública ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) fueron leídas las reclamaciones presentadas por los candidatos hasta el pasado 25 de abril.



Miguel Polo Polo presentó 42 reclamaciones y Lina Martínez 25, que, principalmente, estaban relacionadas con la revisión del escrutinio y relleno de formularios E-14.



El apoderado de Polo Polo, el abogado Orlando Luis Suárez, aseguró que están pidiendo un saneamiento "porque en aproximadamente 790 mesas encontramos disparidades entre los formularios E14 y los formularios E24".



"¿En qué se fundamentan?, en que hay una disparidad entre lo que se reportó por los jurados de votación en los E-14 con lo que se reflejó en los E-24 que son los formularios que emite la junta escrutadora", le dijo Suárez a EL TIEMPO,



Además, Suárez aseguró que a partir de las determinaciones de la subdirección del CNE, decidirán con Polo Polo si agotan la instancia administrativa y proceden a demandar la elección.



Por su parte, Edgar Polania Cuellar (apoderado de Martínez), pidió ante los magistrados Luis Guillermo Pérez Casas y Jaime Luis Lacouture Peñaloza, que no haya un saneamiento de los resultados obtenidos por la candidata en las pasadas elecciones del Congreso de la República.



"Nosotros le solicitamos al Consejo Nacional Electoral que no haya un saneamiento como lo está pidiendo la contra parte, porque esas instancias procesales pasaron. Solicitamos que se respete el escrutinio que hubo, y que no haya saneamiento porque ya los tiempos precluyeron", dijo Polania.



En tanto el candidato por la circunscripción afro, Masedonia Mena Valencia, aseguró que durante el proceso electoral evidenciaron una serie de irregularidades que hacen parte de las reclamaciones que presentaron ante el CNE. Entre los hechos que expuso Valencia, está que en las mesas de votación no había suficientes tarjetones de votación.



"Desafortunadamente notamos que no tuvimos muchas garantías para este proceso, debido a ello interpusimos una reclamación comunicando todas las novedades y las inconsistencias que se presentaron en diferentes regiones, como fue en la parte de La Guajira, Bogotá, Magdalena, y otras regiones, donde no hubo la capacitación para las personas que entregaban los tarjetones", dijo Valencia.



Y agregó: "Pedimos el reconteo de votos, que se nos dé el escrutino original; la cantidad original que nosotros sacamos en nuestra Alianza Nacional Afrocolombiana, que fue con la que hicimos el proceso de postulación".



Por lo pronto, el CNE será el ente encargado de analizar cada una de las reclamaciones presentadas por los diferentes candidatos, y posteriormente, presentará una ponencia sobre las decisiones que tome.

