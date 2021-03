Cuestionan a la Alcaldía de Bogotá tras vacunación a joven politóloga

Uno de los mayores temores que se sembraron cuando empezó la vacunación contra el covid-19 parece estarse cumpliendo: los colados en el proceso, es decir personas que se saltan fila y son vacunadas sin ser parte de la población priorizada o de mayor riesgo.

Ese sería el caso de la joven politóloga Carolina Cárdenas Gutiérrez, quien fue vacunada en Bogotá este lunes contra el covid-19 a pesar de no estar en la etapa I del Plan Nacional de Vacunación.



Este martes, sin embargo, Cárdenas Gutiérrez emitió un comunicado en el que dio su versión de los hechos y explicó que es contratista del sector salud desde el 28 de mayo del 2019 y desempeña en la Subred Integrada de Servicios de Salud del Norte labores de trabajo comunitario de manera presencial con personas mayores de 60 años y que presentan condiciones crónicas de salud.



Por este hecho desde el Centro Democrático se han desprendido cuestionamientos hacia la alcaldesa de Bogotá Claudia López, y al secretario de Salud de la capital, Alejandro Gómez.



Por lo menos así se desprende de una solicitud hecha por el senador del Centro Democrático Santiago Valencia a la Procuraduría, en la que pide que tanto la alcaldesa como su secretario de Salud sean investigados.



“No es coherente disciplinaria ni éticamente que mientras existen importantes esfuerzos del Gobierno Nacional, en cabeza del señor presidente Iván Duque, y del ministro de Salud, Fernando Ruiz, en consolidar unas etapas y fases de vacunación (…) se producen estos hechos en el Distrito Capital, bajo la administración de la alcaldesa Claudia López”, indica la comunicación allegada a la Procuraduría.



Frente a lo ocurrido con Cárdenas, el secretario de Salud de Bogotá, Alejandro Gómez, en diálogo con este diario, manifestó que en esencia no se coló ni solicitó a nadie que la priorizara de manera fraudulenta. En su momento, la Subred Norte subió su nombre a la plataforma PISIS por las funciones específicas que desarrolla y allí la ubicaron en la etapa II y consecuentemente alguien la citó para recibir la dosis y ella acudió al llamado.



No obstante, el secretario aseguró que está por establecerse si Cárdenas tenía contrato vigente o no con la Subred o si como sucede con muchos contratistas del sector oficial continuó desempeñando sus funciones después de vencido el documento mientras se renueva formalmente la vinculación.



