Cuestionamientos del Gobierno al acuerdo de paz

La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, lanzó este miércoles duro cuestionamientos al acuerdo de paz firmado con las Farc, especialmente por los temas de justicia transicional pactados.

En el marco de un debate de control político sobre el desarrollo del acuerdo de paz, la Ministra aseguró que en el Gobierno del presidente Iván Duque respetan lo pactado “pero no lo compartimos”.



“Este acuerdo se dejó con una sobreinstitucionalidad y además desfinanciado. A las autoridades territoriales no se les tuvo en cuenta”, expresó la ministra.



Para Gutiérrez, no se puede “cuestionar a un gobierno de 100 días”, pues los retrasos que se han presentado hasta el momento corresponden a un corte de cuentas del anterior gobierno.

“¿Qué es lo que está pasando con esos jefes guerrilleros que no le dan la cara a la justicia?”, se cuestionó la jefe de la cartera política, quien agregó que “Lo miembros de las Fuerzas Militares quedaron excluidas de una justicia justa”.



“Estamos en busca de una paz real que no tiene Colombia todavía”, expresó Gutiérrez.



Poco antes de la intervención de la ministra, la representante de Alianza Verde Juanita Goebertus hizo un fuerte llamado de atención por la desfinanciación que tendrían los programas del posconflicto ligados a la implementación del acuerdo de paz.



“No hay suficientes recursos para implementación, hay un déficit de 1,3 billones en el Presupuesto General de la Nación de 2019 para atender gastos asociados al posconflicto”, expresó Goebertus.



Según la congresista, basada en datos del Presupuesto General de la Nación, el dinero destinado para inversión en la Agencia para la Reincorporación y Normalización, disminuyó un 20 por ciento en este año respecto a 2017.

Hoy la responsabilidad por el éxito o fracaso de este proceso

de construcción de paz y estabilización es del Gobierno Duque

TWITTER

Uno de los lunares que ha tenido el desarrollo de lo pactado en La Habana es la implementación normativa, pues si bien ha habido avances, algunos puntos como el punto de desarrollo rural integral aún se encuentran pendientes.



“Faltan el 50 por ciento de las normas, leyes importantísimas como catastro rural, la jurisdicción agraria, el tratamiento diferencial para cultivadores de coca, las circunscripciones de paz, el estatuto contra las finanzas ilícitas y el lavado de activos, siguen pendientes”, expresó Goebertus.



Desde el Congreso hubo críticas a lo sucedido con algunos mandos medios y altos de las Farc que han salido de las zonas de reincorporación y hoy se desconoce su paradero.



“Más allá de la responsabilidad que le cabe al anterior Gobierno frente a la negociación y los primeros meses de implementación, hoy la responsabilidad por el éxito o fracaso de este proceso de construcción de paz y estabilización es del Gobierno Duque”, dijo la representante.



POLÍTICA