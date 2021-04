Hace unos días, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, hizo fuertes pronunciamientos tras el asesinato del patrullero Edwin Caro, quien falleció luego de un tiroteo que se presentó en la capital, aparentemente a manos de criminales de nacionalidad venezolana. Las declaraciones, por las cuales López pidió disculpas posteriormente, generaron toda una discusión sobre la estigmatización a los ciudadanos del país vecino.

¿Cuántos venezolanos han estado involucrados en delitos en Colombia en los últimos años? Para despejar esta inquietud, en el marco de un debate de control político, la Fiscalía General de la Nación envió un documento al Congreso en el que detalla el número de ciudadanos venezolanos indiciados – sospechosos de haber cometido un delito – en los últimos años.



Según el reporte allegado al Legislativo, conocido por este diario, el número de personas provenientes del país vecino señaladas por la Fiscalía de haber cometido un delito en Colombia pasó de 897 en 2016 a 13.350 en 2020.



“Esto significa que el incremento porcentual es de 1.388 por ciento lo cual constituye una cifra espelúznate y denota los altos índices de inseguridad que sufre el pueblo colombiano”, aseguró el representan Alejandro Chacón, citante del debate de control político en el Congreso en el que se abordó este tema y otros asuntos de seguridad.

No obstante, hay que aclarar que la población venezolana en el país también ha aumentado en una gran proporción.



De acuerdo con cifras de Migración Colombia, la cantidad de ciudadanos del país vecino pasó de 53.747 en 2016 a cerca de 1,8 millones a finales del año pasado. Es decir, un aumento cercano al 3. 200 por ciento.



Es decir, aunque causa preocupación en las autoridades el aumento en la delincuencia, la proporción en el incremento de los delitos es menor al aumento en la cantidad de esta población en el país. Un hecho en el que coincide el ministro de Defensa, Diego Molano.



“Hay que mirar la proporcionalidad, de cuántos ciudadanos venezolanos que hay en el país cuántos y cuántos están cometiendo delitos, lo importante es expresar toda la solidaridad con los extranjeros que están en Colombia actuando bien y ser implacables con aquellos que cometan delitos. Por eso es tan importante el estatuto de protección emitido por el presidente Iván Duque, que nos permite actuar contra los que son pillos y bandidos, porque hoy los captura la Policía y tienen una cédula que no es o no tienen documentos, el estatuto los obliga a identificarse”, manifestó Molano.

El Estatuto de Protección Temporal para Migrantes es un mecanismo complementario al régimen de protección internacional de refugiados, que permite llenar los vacíos existentes en ese mecanismo, con base en la realidad migratoria y la capacidad de respuesta que tiene el país en materia institucional, social y económica.



El objetivo del Estatuto es permitir el tránsito de los migrantes venezolanos que se encuentran en el país de un régimen de protección temporal a un régimen migratorio ordinario, es decir, que los migrantes venezolanos que se acojan a la medida tendrán un lapso de 10 años para adquirir una visa de residentes.

Bajo índice de delitos

Según un análisis del Migration Policy Institute, los inmigrantes venezolanos cometen sustancialmente menos delitos que la población nativa con respecto a su proporción dentro de la población en general, lo que indica que las percepciones públicas sobre un alza en criminalidad causada por los inmigrantes son erróneas.



De acuerdo con el informe, en Chile, por ejemplo, solo el 0.7 por ciento de las personas acusadas de algún crimen en 2019 eran venezolanas, mientras que los venezolanos representan el 2.4 por ciento de la población en ese país.



De manera similar, en Perú en el 2019 (basado en datos de encarcelamiento como indicador de tasas de criminalidad) el 1.3 por ciento de los presos son extranjeros (incluyendo venezolanos y otras nacionalidades), mientras que los venezolanos representaban el 2.9 por ciento de la población total del país.



Esto coincide con las cifras que se manejan en Colombia.



Como lo indicó hace algunas semanas Lucas Gómez, gerente de fronteras de la Presidencia, “las estadísticas que manejamos con la Policía Nacional y Migración Colombia demuestran que los delitos cometidos por ciudadanos venezolanos ni siquiera superan el 3 por ciento”.



Un ejemplo de lo anterior es que, según los datos enviados por la Fiscalía al Legislativo, en el caso del homicidio con modalidad de sicariato de los indiciados por este delito en los últimos cinco años, apenas el 1,4 por ciento eran venezolanos.



