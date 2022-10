El Senado cambió esta semana su composición y ahora tiene menos legisladores para los próximos cuatro años.



Con la renuncia de Rodolfo Hernández y la oficialización de la figura de la silla vacía de la curul de Mario Castaño, esta corporación ya no tendrá 108 miembros sino 106, pues estos dos puestos no pueden ser reemplazados.



En el caso de Castaño, quien fue elegido por el Partido Liberal pero no alcanzó a posesionarse porque fue capturado por corrupción, la Constitución establece que cuando se trata de delitos cometidos contra la administración pública, el escaño debe permanecer vacío.



La pérdida de la curul para los liberales estaba cantada, pero apenas el miércoles la Sala de Instrucción de la Corte Suprema le notificó al Senado de la República la situación judicial del congresista y, en consecuencia, la mesa directiva de esta corporación decretó la silla vacía del senador quien aceptó liderar una red criminal.



En cuanto a Rodolfo Hernández, quien llegó al Congreso por haber sido el segundo candidato con mayor votación en la elección presidencial, el martes fue su último día como senador.



El excalcalde de Bucaramanga ha dicho que no se sentía cómodo como legislador, por lo que aspirará a un cargo de elección popular en Santander en las regionales del 2023.



El Estatuto de Oposición, el cual le permitió llegar a Hernández al Senado y a su fórmula vicepresidencial, Marelen Castillo, a la Cámara de Representantes, indica que estas curules son personales, y por ello no existe la posibilidad de que otra persona de su partido o movimiento las ocupe.